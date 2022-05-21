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Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу среди женщин пять призовых мест
Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу среди женщин пять призовых мест
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