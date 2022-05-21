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≡ Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу среди женщин пять призовых мест
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44287
Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу среди женщин пять призовых мест
Отправлено: 21.05.22 - 22:38
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В Стамбуле завершился чемпионат мира по боксу среди женщин, в котором принимала участие и сборная Казахстана. Из 12 стартовавших казахстанских спортсменок до финала дошла лишь Алуа Балкыбекова из Алматы, выступавшая в весовой категории до 48 кг.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1182
Re: Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу...
Отправлено: 21.05.22 - 22:38
#1
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Женщины должны рожать, кормить и растить детей.
А если, нет, то шагом марш!
Нести воинскую срочную службу, все!
Таскать рельсы, грузить сахар на складской и на пенсию, также как и мужчины.
:lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5266
Re: Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу...
Отправлено: 22.05.22 - 08:26
#2
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Брат мой заслуженный тренер по боксу Курманов кенжебек усердно искал спонсоров отвести подопечную на этот турнир, но таковых не нашёл. Очень жаль, я поздно узнал, возможно узнали бы имя ещё одной чемпионки-казахстанки. Странно, почему федерация этим не занимается,,,,
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