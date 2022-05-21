Re: Казахстанские спортсменки заняли на чемпионате мира по боксу...

Отправлено: - 08:26

Брат мой заслуженный тренер по боксу Курманов кенжебек усердно искал спонсоров отвести подопечную на этот турнир, но таковых не нашёл. Очень жаль, я поздно узнал, возможно узнали бы имя ещё одной чемпионки-казахстанки. Странно, почему федерация этим не занимается,,,,