Отправлено: - 22:19

Оказывается есть в Рудном люди, которые не только смотрят под ноги, видя грязь, мусор и несовершенства, но иногда поднимают голову вверх и с надеждой смотрят вперед, не забывая и о прошлом. Вот эти люди и собрались, чтобы почитать и послушать стихи.