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≡ Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в Рудном
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44287
Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в Рудном
Отправлено: 21.05.22 - 22:19
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Оказывается есть в Рудном люди, которые не только смотрят под ноги, видя грязь, мусор и несовершенства, но иногда поднимают голову вверх и с надеждой смотрят вперед, не забывая и о прошлом. Вот эти люди и собрались, чтобы почитать и послушать стихи.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11120
Re: Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в...
Отправлено: 21.05.22 - 22:19
#1
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Цитата:
Вместе изменим жизнь к лучшему.

Ну стихами желудок не набьеш. А так да . Изменим жизнь к лучшему )
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11120
Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в Рудном
Отправлено: 21.05.22 - 22:24
#2
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Завтра жена позвонит, скажет Виталя деньги дай, детям надо на то на се. А ей стихи прочитаю и скажу какая ты корыстная. Александр (исправил)не морочьте детям голову. Лучше пусть учатся работать, бизнес там всякий. А потом уже стихи вечером в красивом дорогом ресторане при свечах любимой девушки.

[Исправлено: Vit, 21.05.2022 - 21:51]
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1182
Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в Рудном
Отправлено: 21.05.22 - 22:29
#3
Комментарий проходит проверку.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1182
Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в Рудном
Отправлено: 21.05.22 - 22:35
#4
Комментарий удален модератором.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11120
Re: Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в...
Отправлено: 21.05.22 - 23:00
#5
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Цитата:
собираем помощь голодным детям в Африке.

Всё капец. Если я узнаю что мои дети попали в вашу секту . Не обижайся. В лицо бить не буду . Позвоню в КГБ. КНБ.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
872
Re: Для чего ты поэт на земле? Как прошел вечер чтения стихов в...
Отправлено: 22.05.22 - 08:13
#6
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Ну есть и такие конечно, лишь бы брюхо набить и на диван! Типа как корова на лугу. Но, слава богу есть и нормальные люди, как эти ребята. Браво организатору!
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