«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 15:40
Прокуратура города провела на днях серию совещаний по проблемам обеспечения общественной безопасности. Причина — в областном центре не снижается количество правонарушений, совершаемых гражданами открыто, на улицах, в состоянии алкогольного опьянения. Читать новость
Контингент разный ведь бывает,на определённой стадии опьянения,вдруг возникает риторический вопрос"ты меня уважаешь"?После чего в криминальной хронике появляется очередное сообщение о кухонной поножовщине,а ведь не было бы доставки глядишь и уснули бы все живые и здоровые.
Конечно разный, не спорю. Я просто сидел как то с подругой, кушали выпивали.я то холост такое часто у меня бывает.)И тут бац закончелось. Че делать? Магазины закрыты. Я набрал такси. Привезли шашлык и водку. Нету криминала. Всё культурно. И зачем запрещать культурным людям отдыхать.
Я как то покупал ночью творог и сметану,дело было летом в 2 часа ночи,в магазине царило оживление и стоял стойкий аромат перегара,подвыпившие клиенты ждали пока им наберут пиво и в это же время весело общались с продавщицей выбирая крепкий алкоголь,после того как я спросил творог и сметану,наступила гробовая тишина,продавец переспросила ещё раз,потом окинула меня презрительным взглядом и сказала ,что это в другом отделе. Мне так неудобно стало,я чуть со стыда не сгорел ,сразу захотелось купить хотя бы чекукшку чего нибудь спиртного.
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