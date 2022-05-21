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≡ «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44287
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 15:40
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Прокуратура города провела на днях серию совещаний по проблемам обеспечения общественной безопасности. Причина — в областном центре не снижается количество правонарушений, совершаемых гражданами открыто, на улицах, в состоянии алкогольного опьянения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5192
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 21.05.22 - 15:40
#1
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*незаконную продажу спиртного* --«Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно» ---так и здесь --- ведь , быстрее всего , кто - то крышует этот бизнес ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11119
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 21.05.22 - 16:06
#2
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Цитата:
. К ним примыкает с доставка алкоголя на дом, которая набрала популярность в последние годы.

И че тут плохого. Я пользовался такой услугой. Шашлык и алко с доставкой на дом. Только плюсы. Не надо шататся по улице . Соответственно это безопасно.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8654
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 21.05.22 - 20:11
#3
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Цитата:
Vit:
Соответственно это безопасно.

Контингент разный ведь бывает,на определённой стадии опьянения,вдруг возникает риторический вопрос"ты меня уважаешь"?После чего в криминальной хронике появляется очередное сообщение о кухонной поножовщине,а ведь не было бы доставки глядишь и уснули бы все живые и здоровые.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11119
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 20:21
#4
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Цитата:
Добринцофф:
Конечно разный, не спорю. Я просто сидел как то с подругой, кушали выпивали.я то холост такое часто у меня бывает.)И тут бац закончелось. Че делать? Магазины закрыты. Я набрал такси. Привезли шашлык и водку. Нету криминала. Всё культурно. И зачем запрещать культурным людям отдыхать.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1182
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 22:41
#5
Комментарий проходит проверку.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1329
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 21.05.22 - 23:04
#6
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Цитата:
К ним примыкает с доставка алкоголя на дом Источник:

и доставка
Цитата:
такой меры как как

Лишнее слово.
Запятая после "меры"?
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8654
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 22.05.22 - 00:50
#7
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Цитата:
на какого клиента ориентирована круглосуточная торговля - в пять утра, дескать, граждане за хлебом и молоком не ходят

Источник:

Я как то покупал ночью творог и сметану,дело было летом в 2 часа ночи,в магазине царило оживление и стоял стойкий аромат перегара,подвыпившие клиенты ждали пока им наберут пиво и в это же время весело общались с продавщицей выбирая крепкий алкоголь,после того как я спросил творог и сметану,наступила гробовая тишина,продавец переспросила ещё раз,потом окинула меня презрительным взглядом и сказала ,что это в другом отделе.
Мне так неудобно стало,я чуть со стыда не сгорел ,сразу захотелось купить хотя бы чекукшку чего нибудь спиртного.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11119
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 00:56
#8
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Цитата:
Добринцофф:
Нормальный человек в два ночи в магазин за творогом не ходит. Тем более в свой личный))
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8654
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 01:00
#9
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Цитата:
Vit:
Нормальный человек в два ночи в магазин за творогом не ходит. Тем более в свой личный))

У меня не было. ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16515
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 22.05.22 - 01:03
#10
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Цитата:
Добринцофф:
глядишь и уснули бы все живые и здоровые.

А как же естественный отбор? :lol:
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