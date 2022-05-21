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≡ Сборная Казахстана уступила в пятом матче подряд на чемпионате мира по хоккею
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44287
Сборная Казахстана уступила в пятом матче подряд на чемпионате мира по хоккею
Отправлено: 21.05.22 - 23:19
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Перед этой встречей из состава казахстанской сборной выбыл получивший травму в матче с командой Канады защитник Виктор Сведберг, а в поединке со сборной Словакии впервые на площадку «Ледового дворца» вышел другой защитник - Даррен Дитц.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
308
Re: Сборная Казахстана уступила в пятом матче подряд на...
Отправлено: 21.05.22 - 23:19
#1
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Дитц в ЦСКА ушел из Барыса. Зачем гражданство РК получал? разве так можно? хотя игроки продаются тому, где им выгодно. Бабло зарабатывает, морали в спорте уже нет, только деньги на кону.
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
324
Сборная Казахстана уступила в пятом матче подряд на чемпионате мира по хоккею
Отправлено: 21.05.22 - 23:28
#2
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Цитата:
NG.kz:
Дитц в ЦСКА ушел из Барыса. Зачем гражданство РК получал?


Чтобы не быть легионером в клубах КХЛ. Трудно догадаться?
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