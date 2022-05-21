Re: Сборная Казахстана уступила в пятом матче подряд на...

Отправлено: - 23:19

Дитц в ЦСКА ушел из Барыса. Зачем гражданство РК получал? разве так можно? хотя игроки продаются тому, где им выгодно. Бабло зарабатывает, морали в спорте уже нет, только деньги на кону.