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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 51 из 52«1...49505152»
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Куратор темы: 111
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11118
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:26
#751
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Цитата:
111:
Блин. Красивая кухонька. Я больше отдал. И уже желею. Думаю менять. Подскажи где заказываешь.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:29
#752
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Под хрущевку тупо купил какую то кухню 1.7 за 32 тысячи и разрезал зад какого то там ящика..
Блин, сейчас бы ни за что не догадался..
Только ручки там снизу получились..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:30
#753
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Цитата:
Vit:
Блин. Красивая кухонька.

Это около СХИ, где общаги, стекляшка была какая то, там покупал лет 15 назад, если не больше.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:31
#754
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А так смотрится наверно да, для того времени даже симпотично..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:35
#755
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Только заметил, даже вставки в кафель мделал серебристые..
Моя то кухарка, когда ее драила, антижиром прожгла ящички..
Тут уж осторожней..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11118
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:37
#756
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Незнаю. Мне и щас нравится. Красиво смотрится. А как ты говоришь 15 лет назад купил так ваще супер . У меня 15 лет назад на кухни только умывальник стоял. И холодильник)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:49
#757
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Ну вот и все.
Смеситель еще поставили на раковину, а то я бы до осени тут ставил.
За все про все 13 тысяч.
Итого бойлер за 38 тысяч мне обошелся в 65 примерно..


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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11118
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:53
#758
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А как ты фото закидываешь? Что то у меня не получается. Хотел ванну скинуть что б оценил. Недавно просто ремонт замутил
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 21:19
#759
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Ну и моя все сделала..
Купила все таки сумку на лето, 14 тысяч..

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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 22:26
#760
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Цитата:
111:
Только ручки там снизу получились..

---Дверцы местами поменяй между собой .Если , конечно , петли на одинаковом расстоянии от края .

[Исправлено: Гога, 21.05.2022 - 19:35]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5192
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 22:32
#761
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Цитата:
Vit:

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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1182
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:02
#762
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Цитата:
111:
Купила все таки сумку на лето, 14 тысяч..

Наэрно халтурит по ночам, в тайне от тебя, добывая денги печа пиццу ночами стоя на Карбышева.
Оно счас всем трудно, тем более грушевый сказавают подорожал...
:-o
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:09
#763
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Цитата:
Vit:
как ты фото закидываешь? Ч

На этом быстро.
Снизу третья строка
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13075
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:13
#764
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Цитата:
Don Julio:
Наэрно халтурит по ночам

Ну..
Пиццу можно и днем продавать..
Я ей предлагал печь еду на заказ, не хочет.
В жизни никогда не работала ни на кого..
Ну у нас так положено..
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11118
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:23
#765
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Цитата:
111:
Это че белая сумка 14 стоит. Обалдеть. Я походу реально отстал от жизни и цен. Я то привык к джинсам и футболкам. . Как бы просто себя одеваю и телефон простой..
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