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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:26
Цитата:
111:Блин. Красивая кухонька. Я больше отдал. И уже желею. Думаю менять. Подскажи где заказываешь.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:29
Под хрущевку тупо купил какую то кухню 1.7 за 32 тысячи и разрезал зад какого то там ящика..
Блин, сейчас бы ни за что не догадался..
Только ручки там снизу получились..
Блин, сейчас бы ни за что не догадался..
Только ручки там снизу получились..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:30
Цитата:
Это около СХИ, где общаги, стекляшка была какая то, там покупал лет 15 назад, если не больше.
Vit:
Блин. Красивая кухонька.
Блин. Красивая кухонька.
Это около СХИ, где общаги, стекляшка была какая то, там покупал лет 15 назад, если не больше.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:31
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:35
Только заметил, даже вставки в кафель мделал серебристые..
Моя то кухарка, когда ее драила, антижиром прожгла ящички..
Тут уж осторожней..
Моя то кухарка, когда ее драила, антижиром прожгла ящички..
Тут уж осторожней..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:37
Незнаю. Мне и щас нравится. Красиво смотрится. А как ты говоришь 15 лет назад купил так ваще супер . У меня 15 лет назад на кухни только умывальник стоял. И холодильник)
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:49
Ну вот и все.
Смеситель еще поставили на раковину, а то я бы до осени тут ставил.
За все про все 13 тысяч.
Итого бойлер за 38 тысяч мне обошелся в 65 примерно..
Смеситель еще поставили на раковину, а то я бы до осени тут ставил.
За все про все 13 тысяч.
Итого бойлер за 38 тысяч мне обошелся в 65 примерно..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:53
А как ты фото закидываешь? Что то у меня не получается. Хотел ванну скинуть что б оценил. Недавно просто ремонт замутил
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 21:19
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 22:26
Цитата:
---Дверцы местами поменяй между собой .Если , конечно , петли на одинаковом расстоянии от края .
[Исправлено: Гога, 21.05.2022 - 19:35]
111:
Только ручки там снизу получились..
Только ручки там снизу получились..
---Дверцы местами поменяй между собой .Если , конечно , петли на одинаковом расстоянии от края .
[Исправлено: Гога, 21.05.2022 - 19:35]
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 22:32
Цитата:
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Vit:
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(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1182
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:02
Цитата:
Наэрно халтурит по ночам, в тайне от тебя, добывая денги печа пиццу ночами стоя на Карбышева.
Оно счас всем трудно, тем более грушевый сказавают подорожал...
111:
Купила все таки сумку на лето, 14 тысяч..
Купила все таки сумку на лето, 14 тысяч..
Наэрно халтурит по ночам, в тайне от тебя, добывая денги печа пиццу ночами стоя на Карбышева.
Оно счас всем трудно, тем более грушевый сказавают подорожал...
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:09
Цитата:
На этом быстро.
Снизу третья строка
Vit:
как ты фото закидываешь? Ч
как ты фото закидываешь? Ч
На этом быстро.
Снизу третья строка
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:13
Цитата:
Ну..
Пиццу можно и днем продавать..
Я ей предлагал печь еду на заказ, не хочет.
В жизни никогда не работала ни на кого..
Ну у нас так положено..
Don Julio:
Наэрно халтурит по ночам
Наэрно халтурит по ночам
Ну..
Пиццу можно и днем продавать..
Я ей предлагал печь еду на заказ, не хочет.
В жизни никогда не работала ни на кого..
Ну у нас так положено..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 23:23
Цитата:
111:Это че белая сумка 14 стоит. Обалдеть. Я походу реально отстал от жизни и цен. Я то привык к джинсам и футболкам. . Как бы просто себя одеваю и телефон простой..
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