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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 50 из 50«1...484950
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Куратор темы: 111
Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 17:11
#736
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Утомил ребёнка. Часами шляндаешь по астыкжанам. ) картоху купил и всё, домой.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 17:11
#737
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Наш опять заставил купить ему С днем рожденья..
Что то надо делать, есть эти торты как печеньки..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 17:12
#738
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Цитата:
Vit:
Утомил ребёнка.

Это мы с Рудного, два дня еще дома не были, вчера решили еупить что то..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 17:15
#739
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Собираем деньги на новые антивандальные шлагбаумы, будем ставить какие то в этом роде..



С нашими водятелами, нормальные не прошли..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 17:57
#740
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Марик можно вопрос? Часто слышу от тебя имя Амирка, чет щас решил загуглить. Просто не когда такое имя я не слышал. Гугл выдал что это женское имя и происхождение русское. Непонятно. Я чет думал у тебя сын ? Поправь меня.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 18:07
#741
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Цитата:
Vit:
Марик можно вопрос? Часто слышу от тебя имя Амирка, чет щас решил загуглить. Просто не когда такое имя я не слышал. Гугл выдал что это женское имя и происхождение русское. Непонятно. Я чет думал у тебя сын ? Поправь меня


Ами́р, Эми́р (араб. أمير‎ [ами́р]; перс. امير‎; ивр. ‏אמיר‏‎) — многонациональное и многоязычное мужское имя. В переводе с арабского означает «правитель, предводитель»[1][2], с персидского – «бессмертный», а с иврита – «крона дерева»[3].

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 18:13
#742
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Цитата:
111:
Всё спасибо. Понял. Просто получается амирка и амир это два разных имени. Но понятно что ты просто ласково сына так называешь.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 18:18
#743
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Цитата:
Vit:
Но понятно что ты просто ласково сына так называешь.

Он сам давно говорил что его зовут Мимо, мы сперва не врубались, а сейчас Амима..
Когда кто то справшивает.
Выговорить не может, но и мы говорим на него и Амима и Амира и тд..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 19:55
#744
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А сейчас моя выбирает какие то сумочки, денег то особо и нет, о чем думает..

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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11110
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:05
#745
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Цитата:
111:
Хорош. Денег нету у него. Купи жене сумочку не жопся.
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:13
#746
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Ну пока жена ходит чего то там по Цуму, ищет сумочку, для котлеток, пришли установщики бойлера, для моего петербуржца..

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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:15
#747
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Сам бойлер 38 тысяч.
АРЖи.
Купил запчастей в Аквалидере еще на 16 тысяч.
Ну и установка наверное тысяч 15..
До повышения цен, установка была 5000, запчасти 5000..
А сейчас как новый бойлер..
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13061
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 20:20
#748
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Кухня тут мне нравится, лет 15 назад ее кто то в магазине целую продавали, клиент ее за 150 заказал и не взял, мне ее за 75 тысяч отдали.
Распилил ее на двое, прибамбасил сюда, наверху сделал нишу для светильников..
До сих пор не устаревает дизайн..

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