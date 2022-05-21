Отправлено: - 18:07

Vit:

Марик можно вопрос? Часто слышу от тебя имя Амирка, чет щас решил загуглить. Просто не когда такое имя я не слышал. Гугл выдал что это женское имя и происхождение русское. Непонятно. Я чет думал у тебя сын ? Поправь меня

Цитата:Ами́р, Эми́р (араб. أمير‎ [ами́р]; перс. امير‎; ивр. ‏אמיר‏‎) — многонациональное и многоязычное мужское имя. В переводе с арабского означает «правитель, предводитель»[1][2], с персидского – «бессмертный», а с иврита – «крона дерева»[3].