Отправлено: - 20:21

Добринцофф:

Цитата:Конечно разный, не спорю. Я просто сидел как то с подругой, кушали выпивали.я то холост такое часто у меня бывает.)И тут бац закончелось. Че делать? Магазины закрыты. Я набрал такси. Привезли шашлык и водку. Нету криминала. Всё культурно. И зачем запрещать культурным людям отдыхать.