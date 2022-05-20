Отправлено: - 18:36

Досумов отметил, что тарифы не менялись с 2017 года, а зарплаты сотрудников ГКП остаются одними из самых низких в сравнении с другими регионами.

Цитата:Сегодня мне скучно. Сижу лазю в инете, сайты. Вот чет решил в олх зайти посмотреть какие зп и работники нужны.ГКП абз вот срочно требуются 400-500 . Ого. Низкие зп какие. У Марика всего 300 и он гоняет на иномарках и в астыкжанах по 100 выкидывает.