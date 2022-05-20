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≡ "Повысят, но ненамного" - Общественные слушания по тарифу за воду прошли в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44284
"Повысят, но ненамного" - Общественные слушания по тарифу за воду прошли в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 23:50
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Публичные слушания по тарифу на 2022-2026 годы для прошли в ГКП "Костанай-Су" сегодня, 20 мая. Монополист просит поднять цену своих услуг на 20%. Заместитель директора ГКП Салимжан ДОСУМОВ обосновал просьбу сразу девятью причинами.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1175
Re: "Повысят, но ненамного" - Общественные слушания по...
Отправлено: 20.05.22 - 23:50
#1
Комментарий удален модератором.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11109
Re: "Повысят, но ненамного" - Общественные слушания по...
Отправлено: 21.05.22 - 18:36
#2
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Цитата:
Досумов отметил, что тарифы не менялись с 2017 года, а зарплаты сотрудников ГКП остаются одними из самых низких в сравнении с другими регионами.

Сегодня мне скучно. Сижу лазю в инете, сайты. Вот чет решил в олх зайти посмотреть какие зп и работники нужны.ГКП абз вот срочно требуются 400-500 . Ого. Низкие зп какие. У Марика всего 300 и он гоняет на иномарках и в астыкжанах по 100 выкидывает.
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