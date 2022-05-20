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≡ «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44284
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
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Первые в этом году соревнования по конным видам спорта на ипподроме «Аргамак» в с Заречное пройдут 21 мая. Их цель - популяризация и восстановление костанайской породы лошадей. Этой же теме посвятили брифинг, прошедший сегодня в РСК.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11108
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 16:58
#15
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Самая, вкусная тушёнка из конины. Самый вкусный Беш из конины. Самая красивое животное которое кушает человек, лошадь. И это очень грустно.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13057
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 17:23
#16
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Опять у меня что ли только статья расширена, то есть вертикальная полоса, неудобно читать и писать..

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