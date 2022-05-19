Дорожная техника начала утюжить некоторые улицы еще в конце апреле, и есть уже полностью завершенные участки. Но в отделе ЖКХ акимата Костаная все равно предупреждают, что в ремонтных делах еще возможны корректировки по техническим или финансовым причинам. Впрочем, денег может стать как меньше, так и больше. Тогда удастся решить несколько застарелых проблем. Читать статью
почему им ремонт нужнее, чем другим. И основное недовольство выбором акимата отсюда.
Еще бы знать какими параметрами руководствуется ЖКХ при выборе дворов? К примеру, НИ ОДИН из 17 дворов 9 микрорайона ни удостоились ремонта асфальта и бордюр за прошедшие годы, в число этих трех сотен они не входят. При этом некоторым из дворов в следующем году будет уже 40 лет. Однако, уже третий год внимание уделяют дворам, моложе на 5-10 лет в 8 и 7 микрорайонах. В этом году снова в 9-ке не заявлен ни один, зато список: 7-й мкр-н, д. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17; 8-й мкр-н, д. 6, 7, 17, 18, 19; Видать там, где блатные живут?
Айкомек спрашивать - это дохлый номер. Всё что они могут , послать в Ж...КХ.
К примеру, НИ ОДИН из 17 дворов 9 микрорайона ни удостоились ремонта асфальта и бордюр за прошедшие годы, в число этих трех сотен они не входят. При этом некоторым из дворов в следующем году будет уже 40 лет.
ПолиграфЪ Боярышников: А в КЖБИ дома и проезжая часть вообще годов 060 и 70..когда 9-8-7 микрорайонов и в проекте не
Скажи сколько раз уже ремонтировали Ворошилова возле твоего дома и Маяковского, сколько в КЖБИ дворов заасфальтировали в прошлом году? В этом году в списке тоже 10 дворов. А в 9-ке ни одного нет отремонтированного и в планах.
А где бы узнать,в каких границах по ул.Центральной средний ремонт. Я конечно за асфальтиком сходила-заявление написала или надо ролик снять,как детки уже какой год шлёпают по грязи в детский сад 16. Так и хочется всё это показать дядям в креслах,что же вы начальники 200 метров асфальта детям зажали?
Вы что издеваетесь??? Гагарина 14 добро на ремонт дали(дом по меркам этого района не старый) А Гагарина 15 -обломали,посмотрите на годы постройки домов 15 дом 1967,и бордюры с того же года,посмотрите у подъезда как корни тополя буграми подняли асфальт.И как пожилые выходят из подъезда. Вы вообще смотрите на состояние асфальта,когда деньги выдаёте?
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