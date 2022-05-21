Отправлено: - 11:59

Vit:

Мутная тема.

Цитата:Полностью согласен с вами: - АФЕРА чистой воды, такая же афера как и недавний вброс "мёртвых" пенсионных денег в рынок ПРОДАЖ жилья.КТО то или группа КОГО то, очень умный и влиятельный продумывает и внедряет эти процессы в жизнь страны: - внешне заманчиво и привлекательна, но на выходе имеем: - под бла-бла-бла гос.чиновников про рост стройматериалов, мировую тенденцию подорожания всего и вся - стремительный рост цен на жильё, как на "первичку" так и на "вторичку" - кому это выгодно - в первую очередь строителям и риэлторам.Точно так же в скором времени ВЗЛЕТЯТ цены на авто, по примерно такому же сценарию: - кому это выгодно - так называемому местному автопрому и автосалонам.И снова вешают лапшу, что мол приобретение нового авто это выгодное вложение капитала, так вот: - на выходе из салона, как только авто отьехала буквально пару метров, новое авто в любом банке уже автоматически обесценивается на 20-30 % и коэффициент его ликвидности 0,7 и дальше оно не растёт , а с каждым днём УМЕНЬШАЕТСЯ.И снова или опять, наши люди рванут за дешёвыми авто в Киргизию, Армению; и снова митинги под лозунгом "аким выходи".Мне кажеться причина по которой тянули с размером УТИЛЬСБОРА и введением ЛЬГОТНОГО автокредитования - это проделки Правительства в интересах ОДНОГО и ТОГО же человека, или мощного местного АВТОЛОБИ, который или которые ВСЁ это и ЗАДУМАЛИ и ИСПОЛНИЛИ.Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.