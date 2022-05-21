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≡ Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44284
Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана
Отправлено: 21.05.22 - 11:13
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16 мая в Казахстане стартовала обновленная программа льготного автокредитования. Экономисты рассказали, действительно ли льготные автокредиты позволят казахстанцам приобретать автомобили на доступных условиях и выгодно ли это для экономики страны.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11102
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 11:13
#1
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Мутная тема. Если чел до сегодня не смог купить авто то как он сможет по 150 в месяц 7 лет отстегивать. Я щас в колёсах.кз полистал. Так там можно за 5 лямов взять ту же королу 9 летнию у Марика. Или Пасата 5 летнего. Смысл вставать в очередь за китайца и 7 лет расплачиватся.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11102
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 11:44
#2
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Цитата:
Выгодны ли льготные автокредиты


Невыгодно те автомобили которые предлагают . Например если я возьму даже б/у королу с памятой дверью. Я её смогу по-любому продать через 7 лет. А китайца семилетнего вы только на свалку сможете сдать.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3053
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 11:59
#3
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Цитата:
Vit:
Мутная тема.


Полностью согласен с вами: - АФЕРА чистой воды, такая же афера как и недавний вброс "мёртвых" пенсионных денег в рынок ПРОДАЖ жилья.
КТО то или группа КОГО то, очень умный и влиятельный продумывает и внедряет эти процессы в жизнь страны: - внешне заманчиво и привлекательна, но на выходе имеем: - под бла-бла-бла гос.чиновников про рост стройматериалов, мировую тенденцию подорожания всего и вся - стремительный рост цен на жильё, как на "первичку" так и на "вторичку" - кому это выгодно - в первую очередь строителям и риэлторам.

Точно так же в скором времени ВЗЛЕТЯТ цены на авто, по примерно такому же сценарию: - кому это выгодно - так называемому местному автопрому и автосалонам.

И снова вешают лапшу, что мол приобретение нового авто это выгодное вложение капитала, так вот: - на выходе из салона, как только авто отьехала буквально пару метров, новое авто в любом банке уже автоматически обесценивается на 20-30 % и коэффициент его ликвидности 0,7 и дальше оно не растёт , а с каждым днём УМЕНЬШАЕТСЯ.

И снова или опять, наши люди рванут за дешёвыми авто в Киргизию, Армению; и снова митинги под лозунгом "аким выходи".

Мне кажеться причина по которой тянули с размером УТИЛЬСБОРА и введением ЛЬГОТНОГО автокредитования - это проделки Правительства в интересах ОДНОГО и ТОГО же человека, или мощного местного АВТОЛОБИ, который или которые ВСЁ это и ЗАДУМАЛИ и ИСПОЛНИЛИ.

Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16513
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 12:05
#4
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Цитата:
ACROS:
Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.

Не удивлюсь если узнаю, что те, кто проталкивал льготное кредитование со стороны государства и владельцы местного автопрома - одни и те же люди. :lol:
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5264
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 13:16
#5
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Если бы предложили дешёвые свободные кредиты на покупку всего и вся, то бишь распоряжаешься как хочешь, я бы взял на ремонт дома, посадил сад и съездил в Грузию, однако предлагается купить авто. Это очень странно, соглашусь с последними комментариями....
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11102
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 16:33
#6
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Цитата:
Для многих автомобиль мог бы стать средством зарабатывания денег.

Это точно) понты наше всё Ехал в такси на работу как то. МВ млка. За 500 тенге. Так на этой штуковине фара только стоит под 1000 баксов . :lol:
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