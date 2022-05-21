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Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана
Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44284
Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики Казахстана
Отправлено: 21.05.22 - 11:13
16 мая в Казахстане стартовала обновленная программа льготного автокредитования. Экономисты рассказали, действительно ли льготные автокредиты позволят казахстанцам приобретать автомобили на доступных условиях и выгодно ли это для экономики страны.
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Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 11:13
Мутная тема. Если чел до сегодня не смог купить авто то как он сможет по 150 в месяц 7 лет отстегивать. Я щас в колёсах.кз полистал. Так там можно за 5 лямов взять ту же королу 9 летнию у Марика. Или Пасата 5 летнего. Смысл вставать в очередь за китайца и 7 лет расплачиватся.
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 11:44
Цитата:
Невыгодно те автомобили которые предлагают . Например если я возьму даже б/у королу с памятой дверью. Я её смогу по-любому продать через 7 лет. А китайца семилетнего вы только на свалку сможете сдать.
Выгодны ли льготные автокредиты
Невыгодно те автомобили которые предлагают . Например если я возьму даже б/у королу с памятой дверью. Я её смогу по-любому продать через 7 лет. А китайца семилетнего вы только на свалку сможете сдать.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3053
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 11:59
Цитата:
Полностью согласен с вами: - АФЕРА чистой воды, такая же афера как и недавний вброс "мёртвых" пенсионных денег в рынок ПРОДАЖ жилья.
КТО то или группа КОГО то, очень умный и влиятельный продумывает и внедряет эти процессы в жизнь страны: - внешне заманчиво и привлекательна, но на выходе имеем: - под бла-бла-бла гос.чиновников про рост стройматериалов, мировую тенденцию подорожания всего и вся - стремительный рост цен на жильё, как на "первичку" так и на "вторичку" - кому это выгодно - в первую очередь строителям и риэлторам.
Точно так же в скором времени ВЗЛЕТЯТ цены на авто, по примерно такому же сценарию: - кому это выгодно - так называемому местному автопрому и автосалонам.
И снова вешают лапшу, что мол приобретение нового авто это выгодное вложение капитала, так вот: - на выходе из салона, как только авто отьехала буквально пару метров, новое авто в любом банке уже автоматически обесценивается на 20-30 % и коэффициент его ликвидности 0,7 и дальше оно не растёт , а с каждым днём УМЕНЬШАЕТСЯ.
И снова или опять, наши люди рванут за дешёвыми авто в Киргизию, Армению; и снова митинги под лозунгом "аким выходи".
Мне кажеться причина по которой тянули с размером УТИЛЬСБОРА и введением ЛЬГОТНОГО автокредитования - это проделки Правительства в интересах ОДНОГО и ТОГО же человека, или мощного местного АВТОЛОБИ, который или которые ВСЁ это и ЗАДУМАЛИ и ИСПОЛНИЛИ.
Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.
Vit:
Мутная тема.
Мутная тема.
Полностью согласен с вами: - АФЕРА чистой воды, такая же афера как и недавний вброс "мёртвых" пенсионных денег в рынок ПРОДАЖ жилья.
КТО то или группа КОГО то, очень умный и влиятельный продумывает и внедряет эти процессы в жизнь страны: - внешне заманчиво и привлекательна, но на выходе имеем: - под бла-бла-бла гос.чиновников про рост стройматериалов, мировую тенденцию подорожания всего и вся - стремительный рост цен на жильё, как на "первичку" так и на "вторичку" - кому это выгодно - в первую очередь строителям и риэлторам.
Точно так же в скором времени ВЗЛЕТЯТ цены на авто, по примерно такому же сценарию: - кому это выгодно - так называемому местному автопрому и автосалонам.
И снова вешают лапшу, что мол приобретение нового авто это выгодное вложение капитала, так вот: - на выходе из салона, как только авто отьехала буквально пару метров, новое авто в любом банке уже автоматически обесценивается на 20-30 % и коэффициент его ликвидности 0,7 и дальше оно не растёт , а с каждым днём УМЕНЬШАЕТСЯ.
И снова или опять, наши люди рванут за дешёвыми авто в Киргизию, Армению; и снова митинги под лозунгом "аким выходи".
Мне кажеться причина по которой тянули с размером УТИЛЬСБОРА и введением ЛЬГОТНОГО автокредитования - это проделки Правительства в интересах ОДНОГО и ТОГО же человека, или мощного местного АВТОЛОБИ, который или которые ВСЁ это и ЗАДУМАЛИ и ИСПОЛНИЛИ.
Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 16513
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 12:05
Цитата:
Не удивлюсь если узнаю, что те, кто проталкивал льготное кредитование со стороны государства и владельцы местного автопрома - одни и те же люди.
ACROS:
Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.
Молодцы или молодец: - умеют СТРИЧЬ бабло.
Не удивлюсь если узнаю, что те, кто проталкивал льготное кредитование со стороны государства и владельцы местного автопрома - одни и те же люди.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5264
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 13:16
Если бы предложили дешёвые свободные кредиты на покупку всего и вся, то бишь распоряжаешься как хочешь, я бы взял на ремонт дома, посадил сад и съездил в Грузию, однако предлагается купить авто. Это очень странно, соглашусь с последними комментариями....
Re: Выгодны ли льготные автокредиты для населения и экономики...
Отправлено: 21.05.22 - 16:33
Цитата:
Это точно) понты наше всё Ехал в такси на работу как то. МВ млка. За 500 тенге. Так на этой штуковине фара только стоит под 1000 баксов .
Для многих автомобиль мог бы стать средством зарабатывания денег.
Это точно) понты наше всё Ехал в такси на работу как то. МВ млка. За 500 тенге. Так на этой штуковине фара только стоит под 1000 баксов .
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