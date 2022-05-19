Отправлено: - 13:08

ПолиграфЪ Боярышников:

А в КЖБИ дома и проезжая часть вообще годов 060 и 70..когда 9-8-7 микрорайонов и в проекте не

Цитата:Скажи сколько раз уже ремонтировали Ворошилова возле твоего дома и Маяковского, сколько в КЖБИ дворов заасфальтировали в прошлом году? В этом году в списке тоже 10 дворов.А в 9-ке ни одного нет отремонтированного и в планах.