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≡ «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44284
«В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом торговли алкоголем ужесточат в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 15:40
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Прокуратура города провела на днях серию совещаний по проблемам обеспечения общественной безопасности. Причина — в областном центре не снижается количество правонарушений, совершаемых гражданами открыто, на улицах, в состоянии алкогольного опьянения.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
5186
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 21.05.22 - 15:40
#1
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*незаконную продажу спиртного* --«Если звёзды зажигают, значит это кому-нибудь нужно» ---так и здесь --- ведь , быстрее всего , кто - то крышует этот бизнес ?
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11102
Re: «В пять утра люди за молоком не ходят» - Контроль за режимом...
Отправлено: 21.05.22 - 16:06
#2
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Цитата:
. К ним примыкает с доставка алкоголя на дом, которая набрала популярность в последние годы.

И че тут плохого. Я пользовался такой услугой. Шашлык и алко с доставкой на дом. Только плюсы. Не надо шататся по улице . Соответственно это безопасно.
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