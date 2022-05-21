Отправлено: - 16:06

. К ним примыкает с доставка алкоголя на дом, которая набрала популярность в последние годы.

Цитата:И че тут плохого. Я пользовался такой услугой. Шашлык и алко с доставкой на дом. Только плюсы. Не надо шататся по улице . Соответственно это безопасно.