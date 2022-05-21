Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора

Отправлено: - 13:03

Всё что говориться о референдуме про будущие поправки в Конституцию - это всё бла-бла-бла. Как может опытный и искушённый человек такой как Денисов повестись на это.



Единственная цель референдума - ослабить позиции и убрать с политической арены бывшего президента и членов его семьи. Остальное - это антураж к референдуму и демагогическая болтовня.



Все те поправки о которых пишут в СМИ и говорят чиновники - это можно решить и решалось и будет решаться и без референдума и без мнения народа.





ОНИ же приняли БЕЗ референдума - что недра ПРИНАДЛЕЖАТ государству; что бывший президент - это пожизнный елбасы и он пожизненно неприкосновенен и не только он , но и члены его семьи что бы они и он не натворили перед законом; и избираться он может столько, сколько он сам захочет; и содержаться он и его члены семьи, кстати сплошь долларовые миллионеры, будут за счёт бедных, отнюдь не даже тенговых миллионеров, налогоплательщиков.



Кстати, он сам далеко тоже не беден: - из открытых источников в СМИ у него : - ПЯТЬ различных фондов:

- "Фонд Первого Президента Республики Казахстан- Елбасы"

- "Назарбаев Фонд"

- "Фонд Нурсултана Назарбаева"

- "Фонд Демеу"

- "Елбасы Фонд"

Через них он распоряжается банками, телеканалами, отелями, торговыми центрами, складскими помещениями, макаронными фабриками, аэробусом.

По оценкам эти активы тянут на первое место в списке Форбс.



Все эти рекламируемые властью поправки можно принять и без МНОГОМИЛЛИАРДНЫХ затрат на референдум - никто этого даже и не заметит как и не замечали до этого.