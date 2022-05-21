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≡ Едим дома, как в кафе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44283
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 11:59
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Этих рецептов много. Буквально для каждой части куриного тела придуманы. Их нередко используют сетевые кафе, которые торгуют так называемой быстрой едой. Фастфуд в хорошем исполнении - это, как правило, вкусно. В том ведь и основа массового успеха. Со временем, правда, наступают потери в качестве. Но дома-то мы будем очень стараться.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11098
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 11:59
#1
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Могу расказать рецепт жареной картохи. Ингредиенты по минимум.
Картоха
Масло
Сковородка
Картоху шинкуем саломкой. Редко мешаем что б она поджарилась. Вкусно. Экономично в наше трудное время.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16513
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:11
#2
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Цитата:
Vit:
Картоху шинкуем саломкой. Редко мешаем что б она поджарилась

:-o
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9388
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:12
#3
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Цитата:
Vit:
Картоху шинкуем саломкой.

Я больше "дикими" шайбами-колечками люблю. Лучок полукольцами, соль с перцем, по вкусу. Сальцо, редис как десерт. :lol:
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24919
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:19
#4
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Я бы, поел картошку, которую
Таноми - поджарит... :lol: :oops:
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3053
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:19
#5
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Цитата:
Vit:
Вкусно


Самое моё любимое блюдо из далёкого детства: - жаренная картошка, солёные огурцы, квашенная капуста и свежий хлеб с печи. Всё это не надо было покупать: - всё это делали дома.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16513
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:22
#6
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Цитата:
drakon:
Я бы, поел картошку, которую Таноми - поджарит...

На сковородке, которой Барбара по башке настучит потом :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11098
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:37
#7
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Цитата:
maxsaf:
Ага размечтался дракон. Страх совсем потерял) Барбару забыл сразу. Дракон В очередь вставай за мной будешь)
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3019
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:44
#8
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Цитата:
Vit:
Ингредиенты по минимум. Картоха Масло Сковородка


Тоже думаю, что для будней не стоит заморачиваться: хлопья чили, свежий имбирь, сок свежевыжатого апельсина...Цыплёнок-тандури более привлекает: хмели-сунели и сметана всегда под рукой :-)
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3019
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:51
#9
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Цитата:
drakon:
Я бы, поел картошку, которую Таноми - поджарит..


Угадал, Вик! Жареная соломкой картошка - мой конёк!
Обожаю, но не злоупотребляю - много масла используется, прямой путь к полноте...
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
И гены не помогут! :lol: ;-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16513
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:59
#10
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Цитата:
таноми52:
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24919
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 13:01
#11
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Цитата:
таноми52:
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера

Это - Vitалику... :oops: :-P
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3019
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 13:04
#12
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Цитата:
maxsaf:
На сковородке, которой Барбара по башке настучит потом


Не, она знает, что женатики - табу!:lol: ;-)
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таноми52
* таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3019
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 13:07
#13
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Цитата:
drakon:
таноми52: И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера

Это - Vitалику..


Какой, однако, заботливый, фитнес-тренера ей нанимает?
Золотой поклонник!
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