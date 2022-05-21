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Едим дома, как в кафе
Едим дома, как в кафе
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44283
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 11:59
Этих рецептов много. Буквально для каждой части куриного тела придуманы. Их нередко используют сетевые кафе, которые торгуют так называемой быстрой едой. Фастфуд в хорошем исполнении - это, как правило, вкусно. В том ведь и основа массового успеха. Со временем, правда, наступают потери в качестве. Но дома-то мы будем очень стараться.
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Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 11:59
Могу расказать рецепт жареной картохи. Ингредиенты по минимум.
Картоха
Масло
Сковородка
Картоху шинкуем саломкой. Редко мешаем что б она поджарилась. Вкусно. Экономично в наше трудное время.
Картоха
Масло
Сковородка
Картоху шинкуем саломкой. Редко мешаем что б она поджарилась. Вкусно. Экономично в наше трудное время.
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:11
Цитата:
Vit:
Картоху шинкуем саломкой. Редко мешаем что б она поджарилась
Картоху шинкуем саломкой. Редко мешаем что б она поджарилась
(Пользователи)
- Откуда:
- Stuttgart. Deutschland
- Регистрация:
- 10.10.17
- Сообщений:
- 9388
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:12
Цитата:
Я больше "дикими" шайбами-колечками люблю. Лучок полукольцами, соль с перцем, по вкусу. Сальцо, редис как десерт.
Vit:
Картоху шинкуем саломкой.
Картоху шинкуем саломкой.
Я больше "дикими" шайбами-колечками люблю. Лучок полукольцами, соль с перцем, по вкусу. Сальцо, редис как десерт.
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:19
Я бы, поел картошку, которую
Таноми - поджарит...
Таноми - поджарит...
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3053
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:19
Цитата:
Самое моё любимое блюдо из далёкого детства: - жаренная картошка, солёные огурцы, квашенная капуста и свежий хлеб с печи. Всё это не надо было покупать: - всё это делали дома.
Vit:
Вкусно
Вкусно
Самое моё любимое блюдо из далёкого детства: - жаренная картошка, солёные огурцы, квашенная капуста и свежий хлеб с печи. Всё это не надо было покупать: - всё это делали дома.
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:22
Цитата:
На сковородке, которой Барбара по башке настучит потом
drakon:
Я бы, поел картошку, которую Таноми - поджарит...
Я бы, поел картошку, которую Таноми - поджарит...
На сковородке, которой Барбара по башке настучит потом
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:37
Цитата:
maxsaf:Ага размечтался дракон. Страх совсем потерял) Барбару забыл сразу. Дракон В очередь вставай за мной будешь)
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:44
Цитата:
Тоже думаю, что для будней не стоит заморачиваться: хлопья чили, свежий имбирь, сок свежевыжатого апельсина...Цыплёнок-тандури более привлекает: хмели-сунели и сметана всегда под рукой
Vit:
Ингредиенты по минимум. Картоха Масло Сковородка
Ингредиенты по минимум. Картоха Масло Сковородка
Тоже думаю, что для будней не стоит заморачиваться: хлопья чили, свежий имбирь, сок свежевыжатого апельсина...Цыплёнок-тандури более привлекает: хмели-сунели и сметана всегда под рукой
Re: Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:51
Цитата:
Угадал, Вик! Жареная соломкой картошка - мой конёк!
Обожаю, но не злоупотребляю - много масла используется, прямой путь к полноте...
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
И гены не помогут!
drakon:
Я бы, поел картошку, которую Таноми - поджарит..
Я бы, поел картошку, которую Таноми - поджарит..
Угадал, Вик! Жареная соломкой картошка - мой конёк!
Обожаю, но не злоупотребляю - много масла используется, прямой путь к полноте...
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
И гены не помогут!
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 12:59
Цитата:
таноми52:
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 13:01
Цитата:
Это - Vitалику...
таноми52:
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
Это - Vitалику...
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 13:04
Цитата:
Не, она знает, что женатики - табу!
maxsaf:
На сковородке, которой Барбара по башке настучит потом
На сковородке, которой Барбара по башке настучит потом
Не, она знает, что женатики - табу!
Едим дома, как в кафе
Отправлено: 21.05.22 - 13:07
Цитата:
Какой, однако, заботливый, фитнес-тренера ей нанимает?
Золотой поклонник!
drakon:
таноми52: И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
Это - Vitалику..
таноми52: И придётся, как Лиле, нанимать персонального фитнес-тренера
Это - Vitалику..
Какой, однако, заботливый, фитнес-тренера ей нанимает?
Золотой поклонник!
-
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