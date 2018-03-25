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≡ Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44283
Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
Отправлено: 25.03.18 - 13:45
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В смс-рассылке указано, что это необходимо в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января текущего года. Согласно поправкам в закон владелец абонентского устройства сотовой связи должен зарегистрировать его у оператора.
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113
§ 113
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.12.12
Сообщений:
435
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 25.03.18 - 23:16
#30
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Цитата:
112:
А давайте надсмеемся над акимом сегодня?

Над акимами,надо надсмехаться,не только сегодня,
а каждому по несколько раз в день.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1518
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 25.03.18 - 23:30
#31
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Цитата:
Аноним:
Цитата:
112:
За эти вещи некоторым невиновным людям приходится отвечать террактами и всякими другими бойнями..

Т.е. бойни и теракты устраивают "невиновные" люди? Ты уже и террористов готов оправдать? "Их обидели и поэтому им пришлось устроить теракт"- это хочешь сказать?

Считаю, что всё таки нужно сохранять объективность и не искать чёрную кошку в тёмной комнате: её там нет. Он хотел сказать, что за преступные насмешки расплачиваются ни в чём не повинные люди. Во всяком случае, я понял именно так, немного научился разбираться в хитросплетениях высказываний 112-го.
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А
Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 25.03.18 - 23:57
#32
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Цитата:
elektron:
Если так, то почему весь мир может открыть эту ссылку
natamax.livejournal.com/421136.html
А в Казахстане не возможно?

Со смартфона (Altel 4G) захожу свободно, с планшета (Мегалайн) страничка не открывается, т.е. проводной интернет блокирует доступ к ЖЖ, а мобильный не блокирует. Когда-то давно Казахтелеком блокировал доступ к ЖЖ, может забыли убрать блокировку? Хз...
Victor Yang
§ Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15279
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 26.03.18 - 04:45
#33
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Цитата:
Народный контроль:
По заявлению от хозяина (при утере или краже),аппарат забанят и с него невозможно будет произвести звонок, независимо какую вы вставили симку. Вот вам вся арифметика!

И что делать при покупке - продаже подержанного телефона? Арифметика усложняется до мат. анализа - получается, такой телефон можно своровать без последствий?
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Медный
§ Медный
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.03.17
Сообщений:
2776
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 26.03.18 - 08:34
#34
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Цитата:
Victor Yang:

не зря сняли Враг государства :lol:
Профайл
Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
870
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 26.03.18 - 09:35
#35
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Что- то не верю я в эти благие цели, типа снизить количество краж, террактов и т.д. Хотя бы потому, что как -то в тех же странах, с которых у нас любят брать пример, такого нет. Как нет прописки, например. Однако там умудряются жить и справляться с проблемами. Считаю цель все та же. Взять под контроль то, что еще не контролируется. А именно соцсети, чаты, ватсап и т.д.
Профайл
ч
черный плащ
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 26.03.18 - 09:46
#36
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Что- то не верю я в эти благие цели, типа снизить количество краж, террактов и т.д. Хотя бы потому, что как -то в тех же странах, с которых у нас любят брать пример, такого нет. Как нет прописки, например. Однако там умудряются жить и справляться с проблемами. Считаю цель все та же. Взять под контроль то, что еще не контролируется. А именно соцсети, чаты, ватсап и т.д Вот полностью с вами согласен
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9388
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 26.03.18 - 20:51
#37
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Цитата:
Аноним:
Со смартфона (Altel 4G) захожу свободно, с планшета (Мегалайн) страничка не открывается, т.е. проводной интернет

Спасибо огромное, надо же сколько от провайдера зависеть может! ;-) Цитата:
Дантист: черный плащ:
Что- то не верю я в эти благие цели

Я тоже сомневаюсь. Матрикс :lol:

[Исправлено: elektron, 26.03.2018 - 15:58]
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Г
Гость
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 26.03.18 - 23:00
#38
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Цитата:
черный плащ:
Однако там умудряются жить и справляться с проблемами. Счи

В США?
Или в Европах, где слешка идет с каждого вшивого смартфона за клиентами?
Фасебук тебе в помощь, тот тоже как оказалось шпионит за людишками..
Так что не надо сочинять, мол как то справляются..
Парочка хороших взрывов и будешь жить как в Израиле и будешь рад, что досмотр в самолет делают всем без исключения..
А
Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 27.03.18 - 00:49
#39
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Цитата:
elektron:
надо же сколько от провайдера зависеть может

Проверил с компьютера (также проводной Мегалайн), страничка нормально открывается. Видимо, что-то с моим планшетом или wi-fi роутером.
о
ордынец
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 27.03.18 - 07:55
#40
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Цитата:
elektron:

открыл твою ссылку, посмотрел..
ну так разговор был немного о других шутках, ну да ладно.
Д
Дядя
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 01.04.18 - 21:33
#41
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В США нет такого вида доп.контроля над населением. Для того чтоб поймать и отследить преступникп, неоправданно много хотят власти , "ставя во главу угла" свободу людей. Полицейское государство выгодно только правителям этакого государства.
У
Урал
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Отправлено: 18.04.18 - 22:37
#42
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Сколько девайсов можно на один номер регистрировать ? Если зарегистрировал девайс в Билайне , будет ли он работать на симке Теле2 или другого оператора ? Кто нить знает ?
drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24919
Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
Отправлено: 21.05.22 - 12:28
#43
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Привет, Марик.
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