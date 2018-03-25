Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои телефоны
Отправлено: 25.03.18 - 13:45
В смс-рассылке указано, что это необходимо в связи с обновленным законом "О связи" от 9 января текущего года. Согласно поправкам в закон владелец абонентского устройства сотовой связи должен зарегистрировать его у оператора. Читать новость
Аноним: Цитата: 112: За эти вещи некоторым невиновным людям приходится отвечать террактами и всякими другими бойнями..
Т.е. бойни и теракты устраивают "невиновные" люди? Ты уже и террористов готов оправдать? "Их обидели и поэтому им пришлось устроить теракт"- это хочешь сказать?
Считаю, что всё таки нужно сохранять объективность и не искать чёрную кошку в тёмной комнате: её там нет. Он хотел сказать, что за преступные насмешки расплачиваются ни в чём не повинные люди. Во всяком случае, я понял именно так, немного научился разбираться в хитросплетениях высказываний 112-го.
А
Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
elektron: Если так, то почему весь мир может открыть эту ссылку natamax.livejournal.com/421136.html А в Казахстане не возможно?
Со смартфона (Altel 4G) захожу свободно, с планшета (Мегалайн) страничка не открывается, т.е. проводной интернет блокирует доступ к ЖЖ, а мобильный не блокирует. Когда-то давно Казахтелеком блокировал доступ к ЖЖ, может забыли убрать блокировку? Хз...
Что- то не верю я в эти благие цели, типа снизить количество краж, террактов и т.д. Хотя бы потому, что как -то в тех же странах, с которых у нас любят брать пример, такого нет. Как нет прописки, например. Однако там умудряются жить и справляться с проблемами. Считаю цель все та же. Взять под контроль то, что еще не контролируется. А именно соцсети, чаты, ватсап и т.д.
ч
черный плащ
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
Что- то не верю я в эти благие цели, типа снизить количество краж, террактов и т.д. Хотя бы потому, что как -то в тех же странах, с которых у нас любят брать пример, такого нет. Как нет прописки, например. Однако там умудряются жить и справляться с проблемами. Считаю цель все та же. Взять под контроль то, что еще не контролируется. А именно соцсети, чаты, ватсап и т.д Вот полностью с вами согласен
черный плащ: Однако там умудряются жить и справляться с проблемами. Счи
В США? Или в Европах, где слешка идет с каждого вшивого смартфона за клиентами? Фасебук тебе в помощь, тот тоже как оказалось шпионит за людишками.. Так что не надо сочинять, мол как то справляются.. Парочка хороших взрывов и будешь жить как в Израиле и будешь рад, что досмотр в самолет делают всем без исключения..
А
Аноним
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
В США нет такого вида доп.контроля над населением. Для того чтоб поймать и отследить преступникп, неоправданно много хотят власти , "ставя во главу угла" свободу людей. Полицейское государство выгодно только правителям этакого государства.
У
Урал
Re: Сотовый оператор просит казахстанцев зарегистрировать свои...
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