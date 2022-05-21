Многочисленные поправки к 32-м статьям действующей Конституции РК выносятся на референдум и обещают нам ни много ни мало Новый Казахстан. Так заявил К.-Ж. Токаев. Между тем мы, граждане РК, понятия не имеем, что за комиссия работала над поправками, кто эти люди, кем они были еще пару лет назад и чьи интересы продвигали. Почему именно их оценки стали определяющими и что нам предлагается поменять. Читать новость
уфф. А Баба Яга против. Президент на встрече с бизнес сообществом отметил, отсутствие идей для реформирования страны от гражданского сообщества. И здесь тоже одна критика и никаких конструктивных идей. Я вот предлагал как то, начать реформу с выборов акимов областных центров для начала, никто даже среди воинствующих противников власти не услышал. Покритикуйте меня, скажите это неисполнимая вещь, я услышу и заткнусь. А так кусать власть, только за то что она власть, станет ли жить от этого лучше
Простите там где про тендеры, ситуация такая же, как Когда Греф сказал, про Казахстан, а разве могут они профинансировать свои гиганты, типа Карагандинского металлургического комбината сами, у них денег не хватит. Про тендеры могу сказать. что там где можно, даже не очень показавшие себя компании (костанайские) продолжают участвовать и выигрывать. Называть не буду неохота в судах прозябать.Проблема безусловно, еще в том что мы будучи раньше , особенно в городах областью с русскоговорящим населением, я не говорю сейчас о национальности, тут и русские и евреи и немцы и т.д. Огромное количество грамотных специалистов выехало за рубеж, а те кто их сменил в основном аульные казахи, не умнее и не дурнее, просто они всегда занимались сельским хозяйством
Может быть про статью Вы и правы, но мы же всё таки хотим жить лучше или нет? Поэтому сейчас пока спрашивают, думаю надо предлагать. Кстати, нынешняя власть пока спрашивает, тяжело конечно, идет со скрипом, ибо спрашивает пока только президент, чиновничество пока не перестроилось. но может быть? Надежда умирает последней
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