Отправлено: - 10:58

Тимур Гафуров:

Цитата: serg kost: После слова "обследовали" разве не нужна запятая?



По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник

Цитата:Похоже,serg kost добровольно взял на себя обязанности корректора НГ.А, может, не надо публично тыкать в каждую ошибку? А то этих ошибок столь много, что половина комментов в ветках будет им посвященаИменно эта мысль, думаю, и удерживает остальных ПП от таких тычков, не все же, кроме serg kost, безграмотны.Ничего личного, Серж!