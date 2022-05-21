Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора

Отправлено: - 10:27

Простите там где про тендеры, ситуация такая же, как Когда Греф сказал, про Казахстан, а разве могут они профинансировать свои гиганты, типа Карагандинского металлургического комбината сами, у них денег не хватит. Про тендеры могу сказать. что там где можно, даже не очень показавшие себя компании (костанайские) продолжают участвовать и выигрывать. Называть не буду неохота в судах прозябать.Проблема безусловно, еще в том что мы будучи раньше , особенно в городах областью с русскоговорящим населением, я не говорю сейчас о национальности, тут и русские и евреи и немцы и т.д. Огромное количество грамотных специалистов выехало за рубеж, а те кто их сменил в основном аульные казахи, не умнее и не дурнее, просто они всегда занимались сельским хозяйством