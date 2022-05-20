Отправлено: - 10:35

Добринцофф:

Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют?

Цитата:Люблю собак, но это было смешноВы ещё о чувстве собственного достоинства собачек (благодарное и почтительное отношение к самому себе, сознание собственного достоинства, своей ценности) поговорите!