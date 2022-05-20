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Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44281
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3050
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 20:25
Цитата:
Цитата:
В этой ситуации радует то что обе стороны ( истица и ответчик ) ведут себя цивилизованно: - без оскорблении и прочих сволочных элементов спора и обратились к решению спорного вопроса к её величеству ВЛАСТИ.
Что такое власть ?? - это не акимат ( акимат в принципе- это местные РЕШАЛА со своими понятиям и со своими низменными интересами), не министерство со своими запоздалыми правилами, не дачный кооператив со своим домостроевским уставом: - ВЛАСТЬ - это его величество СУД.
Как суд решить, так и должно быть так и будет.
А, уже качество суда, его ангажированность букве Закона или тельцу - это другой вопрос, это уже компетенция Президента, это уже на его совести ибо ВСЕХ судей назначает только и только ОН.
Елена Пикельная:
и не рассуждайте о
и не рассуждайте о
Цитата:
Vit:
Собаки это зло.
Собаки это зло.
В этой ситуации радует то что обе стороны ( истица и ответчик ) ведут себя цивилизованно: - без оскорблении и прочих сволочных элементов спора и обратились к решению спорного вопроса к её величеству ВЛАСТИ.
Что такое власть ?? - это не акимат ( акимат в принципе- это местные РЕШАЛА со своими понятиям и со своими низменными интересами), не министерство со своими запоздалыми правилами, не дачный кооператив со своим домостроевским уставом: - ВЛАСТЬ - это его величество СУД.
Как суд решить, так и должно быть так и будет.
А, уже качество суда, его ангажированность букве Закона или тельцу - это другой вопрос, это уже компетенция Президента, это уже на его совести ибо ВСЕХ судей назначает только и только ОН.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1328
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 23:04
Цитата:
размещается.
размекщается приют
размещается.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1175
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 00:15
Цитата:
Одним хозяйство на даче держать можно, другим-нельзя.
Совсем председатель сам запутался в своих правилах.
Или скорее дело в личном интересе?
Собачки куриные яйца не несут и маслице сливочное не производят. Тем более утятнину...
[Исправлено: Iney, 21.05.2022 - 10:09]
тепло, 70 собак... будет стоять запах от них. Целевое назначение - садоводство - нарушено!
Одним хозяйство на даче держать можно, другим-нельзя.
Совсем председатель сам запутался в своих правилах.
Или скорее дело в личном интересе?
Собачки куриные яйца не несут и маслице сливочное не производят. Тем более утятнину...
[Исправлено: Iney, 21.05.2022 - 10:09]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1102
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 21.05.22 - 06:15
Цитата:
Чикатило (человеческое существо) кучу людей убил. Давай будем тебя ненавидеть?
Vit:
Оно уже загрызли ребёнка.
Оно уже загрызли ребёнка.
Чикатило (человеческое существо) кучу людей убил. Давай будем тебя ненавидеть?
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 09:42
Цитата:
гражданин СССР: Давай будем тебя ненавидеть?Меня надо любить. Я не кого не кусал.
(Уважаемые пользователи)
- Регистрация:
- 16.05.11
- Сообщений:
- 8651
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:20
Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют?
Ведь одно дело на свободе по помойкам лазить,а другое сидеть в заперти,пусть даже и на казёных харчах.
Вот допустим для бомжей то же приюты разные делают,но далеко не все с удовольствием туда идут.
Всё таки свобода есть свобода,подсобирал макулатуры,метал какой,просто попрошайничаешь,копеейку всегда можно заработать и бухнуть от души,после трудного рабочего дня,а что в приюте,сидишь на "всё включено" как в отеле в Египте,никакой романтики ,скукотень одним словом.
Там кстати и бухать нельзя,если с годик вот так промучиться,то вообще можно человеком стать,одежду придётся чистую носить,на работу потянет,а там уже и до семьи недалеко,вообщем деградация полная.
Ведь одно дело на свободе по помойкам лазить,а другое сидеть в заперти,пусть даже и на казёных харчах.
Вот допустим для бомжей то же приюты разные делают,но далеко не все с удовольствием туда идут.
Всё таки свобода есть свобода,подсобирал макулатуры,метал какой,просто попрошайничаешь,копеейку всегда можно заработать и бухнуть от души,после трудного рабочего дня,а что в приюте,сидишь на "всё включено" как в отеле в Египте,никакой романтики ,скукотень одним словом.
Там кстати и бухать нельзя,если с годик вот так промучиться,то вообще можно человеком стать,одежду придётся чистую носить,на работу потянет,а там уже и до семьи недалеко,вообщем деградация полная.
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1316
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:32
Цитата:
Исправил. Спасибо
serg kost:
размещается.
размещается.
Исправил. Спасибо
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3015
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 21.05.22 - 10:35
Цитата:
Люблю собак, но это было смешно
Вы ещё о чувстве собственного достоинства собачек (благодарное и почтительное отношение к самому себе, сознание собственного достоинства, своей ценности) поговорите!
Добринцофф:
Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют?
Интересно,а кто нибудь у собачек поинтересовался ,хотят ли они в приют?
Люблю собак, но это было смешно
Вы ещё о чувстве собственного достоинства собачек (благодарное и почтительное отношение к самому себе, сознание собственного достоинства, своей ценности) поговорите!
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:57
Цитата:
Добринцофф:Скутище. Бухать нельзя, девочек нельзя. Одеватся в поглаженое. Кормешка по расписанию. Интереснно если девушка неделю перестанет кормить их, они её поцелуют в носик или от радости откусят его.
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