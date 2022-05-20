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≡ «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44281
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
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Первые в этом году соревнования по конным видам спорта на ипподроме «Аргамак» в с Заречное пройдут 21 мая. Их цель - популяризация и восстановление костанайской породы лошадей. Этой же теме посвятили брифинг, прошедший сегодня в РСК.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8513
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
#1
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Цитата:
«У нас практически нет лошадей»

Поэтому надо построить в Заречном крытый конный манеж для иппотерапии детей с особенностями развития за 575,7 миллиона тенге.

[Исправлено: yudjin, 20.05.2022 - 22:35]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16503
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:39
#2
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Цитата:
yudjin:
«У нас практически нет лошадей»

Я знаю кто их сьел. :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8513
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:46
#3
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Цитата:
maxsaf:
Я знаю кто их сьел.

ярмарка, сумерки, ляжка самки конины...
;-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1175
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 20.05.22 - 23:54
#4
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Цитата:
- А в чем была причина заболевания?

Вот в корень зрит, журналист! В самую точку попал, как настоящий профессионал!
Ему бы раньше этот вопрос задать врачам, насчёт причин заболевания коронавирусом, оно глядишь, давно бы его победили!
А вот не догадался, теперь всё мучаются... неведением...
Вакцины придумывают.
8-)
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1175
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 20.05.22 - 23:56
#5
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Цитата:
45 из них - костанайской породы, - сообщил вице-президент Федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - Возможно, еще до завтра голов 30 прибавится.

Шикарная рождаемость у костанайской породы!
Как у мушек дрозофил... :lol:
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1175
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 00:24
#6
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Цитата:
«У нас практически нет лошадей

Вот чо то совсем не удивлён!
При темпах роста потребления бешбармака!?
Я удивлён, что они ещё есть в наличии!
:lol:
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1328
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 09:52
#7
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Цитата:
в этом году будут соревнования будут проходить

Слово " будут" лишнее.
Цитата:
лошадей два раза обследовали и были отрицательные результаты

После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
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Т
§ Тимур Гафуров
Модератор
(Администрация сайта)
Регистрация:
05.01.07
Сообщений:
1316
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:31
#8
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Цитата:
serg kost:
Слово " будут" лишнее.

Исправил, спасибо
Цитата:
serg kost:
После слова "обследовали" разве не нужна запятая?

По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3015
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 10:58
#9
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Цитата:
Тимур Гафуров:
Цитата: serg kost: После слова "обследовали" разве не нужна запятая?

По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник


Похоже,serg kost добровольно взял на себя обязанности корректора НГ.
А, может, не надо публично тыкать в каждую ошибку? А то этих ошибок столь много, что половина комментов в ветках будет им посвящена
Именно эта мысль, думаю, и удерживает остальных ПП от таких тычков, не все же, кроме serg kost, безграмотны.
Ничего личного, Серж! :lol:
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