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«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44281
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
Первые в этом году соревнования по конным видам спорта на ипподроме «Аргамак» в с Заречное пройдут 21 мая. Их цель - популяризация и восстановление костанайской породы лошадей. Этой же теме посвятили брифинг, прошедший сегодня в РСК.
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«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
Цитата:
Поэтому надо построить в Заречном крытый конный манеж для иппотерапии детей с особенностями развития за 575,7 миллиона тенге.
[Исправлено: yudjin, 20.05.2022 - 22:35]
«У нас практически нет лошадей»
Поэтому надо построить в Заречном крытый конный манеж для иппотерапии детей с особенностями развития за 575,7 миллиона тенге.
[Исправлено: yudjin, 20.05.2022 - 22:35]
(Полноправные пользователи)
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- 27.05.18
- Сообщений:
- 16503
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:39
Цитата:
Я знаю кто их сьел.
yudjin:
«У нас практически нет лошадей»
«У нас практически нет лошадей»
Я знаю кто их сьел.
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:46
Цитата:
ярмарка, сумерки, ляжка самки конины...
maxsaf:
Я знаю кто их сьел.
Я знаю кто их сьел.
ярмарка, сумерки, ляжка самки конины...
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1175
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 20.05.22 - 23:54
Цитата:
Вот в корень зрит, журналист! В самую точку попал, как настоящий профессионал!
Ему бы раньше этот вопрос задать врачам, насчёт причин заболевания коронавирусом, оно глядишь, давно бы его победили!
А вот не догадался, теперь всё мучаются... неведением...
Вакцины придумывают.
- А в чем была причина заболевания?
Вот в корень зрит, журналист! В самую точку попал, как настоящий профессионал!
Ему бы раньше этот вопрос задать врачам, насчёт причин заболевания коронавирусом, оно глядишь, давно бы его победили!
А вот не догадался, теперь всё мучаются... неведением...
Вакцины придумывают.
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1175
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 20.05.22 - 23:56
Цитата:
Шикарная рождаемость у костанайской породы!
Как у мушек дрозофил...
45 из них - костанайской породы, - сообщил вице-президент Федерации конного спорта Костанайской области Нурбол АБДРАХМАНОВ. - Возможно, еще до завтра голов 30 прибавится.
Шикарная рождаемость у костанайской породы!
Как у мушек дрозофил...
(Пользователи)
- Откуда:
- Где-то между Талапкером и Парижем
- Регистрация:
- 11.11.21
- Сообщений:
- 1175
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 00:24
Цитата:
Вот чо то совсем не удивлён!
При темпах роста потребления бешбармака!?
Я удивлён, что они ещё есть в наличии!
«У нас практически нет лошадей
Вот чо то совсем не удивлён!
При темпах роста потребления бешбармака!?
Я удивлён, что они ещё есть в наличии!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1328
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 09:52
Цитата:
Слово " будут" лишнее.
Цитата:
После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
в этом году будут соревнования будут проходить
Слово " будут" лишнее.
Цитата:
лошадей два раза обследовали и были отрицательные результаты
После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
Т
Модератор(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 1316
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 10:31
Цитата:
Исправил, спасибо
Цитата:
По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник
serg kost:
Слово " будут" лишнее.
Слово " будут" лишнее.
Исправил, спасибо
Цитата:
serg kost:
После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3015
Re: «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе...
Отправлено: 21.05.22 - 10:58
Цитата:
Похоже,serg kost добровольно взял на себя обязанности корректора НГ.
А, может, не надо публично тыкать в каждую ошибку? А то этих ошибок столь много, что половина комментов в ветках будет им посвящена
Именно эта мысль, думаю, и удерживает остальных ПП от таких тычков, не все же, кроме serg kost, безграмотны.
Ничего личного, Серж!
Тимур Гафуров:
Цитата: serg kost: После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник
Цитата: serg kost: После слова "обследовали" разве не нужна запятая?
По-моему нет. Но уточню у корректора в понедельник
Похоже,serg kost добровольно взял на себя обязанности корректора НГ.
А, может, не надо публично тыкать в каждую ошибку? А то этих ошибок столь много, что половина комментов в ветках будет им посвящена
Именно эта мысль, думаю, и удерживает остальных ПП от таких тычков, не все же, кроме serg kost, безграмотны.
Ничего личного, Серж!
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