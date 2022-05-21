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≡ Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44281
Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 08:22
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Многочисленные поправки к 32-м статьям действующей Конституции РК выносятся на референдум и обещают нам ни много ни мало Новый Казахстан. Так заявил К.-Ж. Токаев. Между тем мы, граждане РК, понятия не имеем, что за комиссия работала над поправками, кто эти люди, кем они были еще пару лет назад и чьи интересы продвигали. Почему именно их оценки стали определяющими и что нам предлагается поменять.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
307
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 08:22
#1
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мне тоже не по душе когда все поправки скопом приниматься будут. Что то тут не то.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
380
Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 09:01
#2
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Что "не то"?
Всё то. Для кого надо, ТО.
Просто новый президент переделывает Конституцию под себя. Как всегда, прикрывая это заботой о народе и его благе.
Что-то новое?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16503
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 09:35
#3
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Цитата:
Ситуация изменится, если каждый гражданин РК будет получать какую-то долю от добычи и продажи богатств земли и недр, как это делается, к примеру, в Саудовской Аравии, Норвегии.

Появится очередная Бутя и скупит доли за гроши. :lol:
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
293
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 10:17
#4
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уфф. А Баба Яга против. Президент на встрече с бизнес сообществом отметил, отсутствие идей для реформирования страны от гражданского сообщества. И здесь тоже одна критика и никаких конструктивных идей. Я вот предлагал как то, начать реформу с выборов акимов областных центров для начала, никто даже среди воинствующих противников власти не услышал. Покритикуйте меня, скажите это неисполнимая вещь, я услышу и заткнусь. А так кусать власть, только за то что она власть, станет ли жить от этого лучше
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
293
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 10:27
#5
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Простите там где про тендеры, ситуация такая же, как Когда Греф сказал, про Казахстан, а разве могут они профинансировать свои гиганты, типа Карагандинского металлургического комбината сами, у них денег не хватит. Про тендеры могу сказать. что там где можно, даже не очень показавшие себя компании (костанайские) продолжают участвовать и выигрывать. Называть не буду неохота в судах прозябать.Проблема безусловно, еще в том что мы будучи раньше , особенно в городах областью с русскоговорящим населением, я не говорю сейчас о национальности, тут и русские и евреи и немцы и т.д. Огромное количество грамотных специалистов выехало за рубеж, а те кто их сменил в основном аульные казахи, не умнее и не дурнее, просто они всегда занимались сельским хозяйством
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lavprof
§ lavprof
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Kazakhstan, Qostanay
Регистрация:
17.08.20
Сообщений:
678
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 10:33
#6
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Цитата:
saba:
и никаких конструктивных идей

я думаю достаточно спросить, и идеи также озвучит) ибо статья именно за критику, а не за идеи)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3015
Re: Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 10:47
#7
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А заодно надо немедленно провести чистку ветвей власти и освободиться от лакеев, все эти годы восхвалявших деяния «лидера нации» и, по сути, ставших соучастниками.

Источник:

Стесняюсь спросить, кто бы это мог инициировать и санкционировать?
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s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
293
Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 11:03
#8
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Может быть про статью Вы и правы, но мы же всё таки хотим жить лучше или нет? Поэтому сейчас пока спрашивают, думаю надо предлагать. Кстати, нынешняя власть пока спрашивает, тяжело конечно, идет со скрипом, ибо спрашивает пока только президент, чиновничество пока не перестроилось. но может быть? Надежда умирает последней
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
293
Аркадий ДЕНИСОВ: Иллюзия выбора
Отправлено: 21.05.22 - 11:04
#9
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Либо блажен, кто верует?
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