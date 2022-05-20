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≡ Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44281
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
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Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3050
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 20:25
#30
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Цитата:
Елена Пикельная:
и не рассуждайте о

Цитата:
Vit:
Собаки это зло.


В этой ситуации радует то что обе стороны ( истица и ответчик ) ведут себя цивилизованно: - без оскорблении и прочих сволочных элементов спора и обратились к решению спорного вопроса к её величеству ВЛАСТИ.

Что такое власть ?? - это не акимат ( акимат в принципе- это местные РЕШАЛА со своими понятиям и со своими низменными интересами), не министерство со своими запоздалыми правилами, не дачный кооператив со своим домостроевским уставом: - ВЛАСТЬ - это его величество СУД.
Как суд решить, так и должно быть так и будет.
А, уже качество суда, его ангажированность букве Закона или тельцу - это другой вопрос, это уже компетенция Президента, это уже на его совести ибо ВСЕХ судей назначает только и только ОН.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1327
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 23:04
#31
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Цитата:
размекщается приют

размещается.
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1175
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 21.05.22 - 00:15
#32
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1102
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 21.05.22 - 06:15
#33
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Цитата:
Vit:
Оно уже загрызли ребёнка.

Чикатило (человеческое существо) кучу людей убил. Давай будем тебя ненавидеть?
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