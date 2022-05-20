Отправлено: - 20:25

Елена Пикельная:

и не рассуждайте о

Vit:

Собаки это зло.

Цитата:Цитата:В этой ситуации радует то что обе стороны ( истица и ответчик ) ведут себя цивилизованно: - без оскорблении и прочих сволочных элементов спора и обратились к решению спорного вопроса к её величеству ВЛАСТИ.Что такое власть ?? - это не акимат ( акимат в принципе- это местные РЕШАЛА со своими понятиям и со своими низменными интересами), не министерство со своими запоздалыми правилами, не дачный кооператив со своим домостроевским уставом: - ВЛАСТЬ - это его величество СУД.Как суд решить, так и должно быть так и будет.А, уже качество суда, его ангажированность букве Закона или тельцу - это другой вопрос, это уже компетенция Президента, это уже на его совести ибо ВСЕХ судей назначает только и только ОН.