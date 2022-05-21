Прогноз на 5 дней
небольшой проливной дождь+11°C
  • 752 мм рт.ст.
  • 58% влажность
  • В, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 48 из 49«1...46474849»
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:35
#706
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Миф о пользе алкоголя развеивали многократно

И завинчивали опять, всё определяет мера. ;-) Согласно некоторым источникам это 26,24 литра. :lol:
А вот по холестеринам и жирам, можете поверить на слово, есть и среди них хорошие. :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:52
#707
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
некоторым источникам это 26,24 литра.

В день?
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:55
#708
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
В день?

Имелась в виду просто единица измерения. Как и литр. А кто и как - это другой вопрос уже. ;-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:01
#709
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
«Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена», - сказал Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков

Це зрада чи перемога? :-)
Профайл
maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16501
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:03
#710
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А вот по холестеринам и жирам, можете поверить на слово, есть и среди них хорошие.

Жиры обсуждать - не весело)) я тут не за этим :lol:
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:07
#711
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Жиры обсуждать - не весело)) я

Ну когда к 90 годам приблизится, уровень то у вас огого..
Тогда и вспомнишь нас..
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:09
#712
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько время щас в Канаде
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:12
#713
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С самолетом проблема, летел летел, лстановился, ерасный цвет, назад полетел, загорелся желтый, сейчас стоит на месте..
Непонятно..
Жена позвала и смотрим все..

А теперь красное замаргало..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:14
#714
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Теперь эта точка резко летит назад..

Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:15
#715
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Самолет туда сюда летает..
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:16
#716
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Красный включил..
Вниз пошел..
Наверно Путин летает..
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:16
#717
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Самолет туда сюда летает..

Да это дрон, надеюсь не боевой. 8-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:22
#718
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Да это дрон, надеюсь не боевой

Не, самолет, снижался, загорелся красными огнями в районе аэропорта..
Ну такой огромный..
Назад отлетал, наверно что то не получилось..
Профайл
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9387
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:29
#719
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Не, самолет, снижался, загорелся красными огнями в районе аэропорта.. Ну такой огромный.. Назад отлетал, наверно что то не получилось..

Ну а что там может получится? ВПП не приспособлена то для принятия ночных рейсов. Вот и изворачивается, как может. Наверное что то секретное привёз, раз на ВВП без подсветки для ночного приземления в слепую сесть решил, или аварийная посадка.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13036
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:42
#720
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Блин, и кто его научил стукаться..
Интернет..

Профайл
Страница 48 из 49«1...46474849»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Vit

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS