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Всякая всячина обо всем и обо всех.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Куратор темы: 111
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:35
Цитата:
И завинчивали опять, всё определяет мера. Согласно некоторым источникам это 26,24 литра.
А вот по холестеринам и жирам, можете поверить на слово, есть и среди них хорошие.
maxsaf:
Миф о пользе алкоголя развеивали многократно
Миф о пользе алкоголя развеивали многократно
И завинчивали опять, всё определяет мера. Согласно некоторым источникам это 26,24 литра.
А вот по холестеринам и жирам, можете поверить на слово, есть и среди них хорошие.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:52
Цитата:
В день?
elektron:
некоторым источникам это 26,24 литра.
некоторым источникам это 26,24 литра.
В день?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:55
Цитата:
Имелась в виду просто единица измерения. Как и литр. А кто и как - это другой вопрос уже.
111:
В день?
В день?
Имелась в виду просто единица измерения. Как и литр. А кто и как - это другой вопрос уже.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:01
Цитата:
Це зрада чи перемога?
«Территория металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе, на которой с 21 апреля была заблокирована группировка украинских боевиков нацистского формирования "Азов", полностью освобождена», - сказал Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков
Це зрада чи перемога?
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:03
Цитата:
Жиры обсуждать - не весело)) я тут не за этим
elektron:
А вот по холестеринам и жирам, можете поверить на слово, есть и среди них хорошие.
А вот по холестеринам и жирам, можете поверить на слово, есть и среди них хорошие.
Жиры обсуждать - не весело)) я тут не за этим
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:07
Цитата:
Ну когда к 90 годам приблизится, уровень то у вас огого..
Тогда и вспомнишь нас..
maxsaf:
Жиры обсуждать - не весело)) я
Жиры обсуждать - не весело)) я
Ну когда к 90 годам приблизится, уровень то у вас огого..
Тогда и вспомнишь нас..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11091
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:09
Сколько время щас в Канаде
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:12
С самолетом проблема, летел летел, лстановился, ерасный цвет, назад полетел, загорелся желтый, сейчас стоит на месте..
Непонятно..
Жена позвала и смотрим все..
А теперь красное замаргало..
Непонятно..
Жена позвала и смотрим все..
А теперь красное замаргало..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:14
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:15
Самолет туда сюда летает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:16
Красный включил..
Вниз пошел..
Наверно Путин летает..
Вниз пошел..
Наверно Путин летает..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:16
Цитата:
Да это дрон, надеюсь не боевой.
111:
Самолет туда сюда летает..
Самолет туда сюда летает..
Да это дрон, надеюсь не боевой.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:22
Цитата:
Не, самолет, снижался, загорелся красными огнями в районе аэропорта..
Ну такой огромный..
Назад отлетал, наверно что то не получилось..
elektron:
Да это дрон, надеюсь не боевой
Да это дрон, надеюсь не боевой
Не, самолет, снижался, загорелся красными огнями в районе аэропорта..
Ну такой огромный..
Назад отлетал, наверно что то не получилось..
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:29
Цитата:
Ну а что там может получится? ВПП не приспособлена то для принятия ночных рейсов. Вот и изворачивается, как может. Наверное что то секретное привёз, раз на ВВП без подсветки для ночного приземления в слепую сесть решил, или аварийная посадка.
111:
Не, самолет, снижался, загорелся красными огнями в районе аэропорта.. Ну такой огромный.. Назад отлетал, наверно что то не получилось..
Не, самолет, снижался, загорелся красными огнями в районе аэропорта.. Ну такой огромный.. Назад отлетал, наверно что то не получилось..
Ну а что там может получится? ВПП не приспособлена то для принятия ночных рейсов. Вот и изворачивается, как может. Наверное что то секретное привёз, раз на ВВП без подсветки для ночного приземления в слепую сесть решил, или аварийная посадка.
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 01:42
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