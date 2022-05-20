Отправлено: - 00:09

elektron:

Давление и прочее, я уже пару лет как отказался от сахара.

[Исправлено: maxsaf, 21.05.2022 - 00:10]

Цитата:Соль надо уменьшать, если давление. От мяса отказаться (холестерин закупоривает сосуды)