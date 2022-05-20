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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 47 из 47«1...454647
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Куратор темы: 111
elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 23:52
#691
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Цитата:
111:
Около 5ти кило..

По моим подсчётам 4.600 :lol: Марик, а вообще столько сахара вредно. Давление и прочее, я уже пару лет как отказался от сахара. ;-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:07
#692
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Цитата:
elektron:
Марик, а вообще столько сахара вредно. Давление и проче

Скоро варенья соленья, нам не хватит.
Да и дед в Рудном жрет его как не знаю что..
А ведь ему уже 72..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16498
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:09
#693
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Цитата:
elektron:
Давление и прочее, я уже пару лет как отказался от сахара.

Соль надо уменьшать, если давление. От мяса отказаться (холестерин закупоривает сосуды)

[Исправлено: maxsaf, 21.05.2022 - 00:10]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:11
#694
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Сыр.
Не думал ни гадал, а вот сыр Брест Литва оказался очень вкусным.
Что то моя кухарка на этот дорогущий сыр присела..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:13
#695
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Цитата:
maxsaf:
От мяса отказаться (холестерин закупоривает сосуды)

Ну..
Зато вы еще долго будете помнить меня..
Как Путин, до лет 130ти..
Ну конечно если не заболеете как Брюс Виллис..
Тьфу тьфу..
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:19
#696
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Цитата:
maxsaf:
От мяса отказаться (холестерин закупоривает сосуды)

Тут не согласен, холестерин, холестерину рознь. ;-) Как и жиры, или алкоголь. ;-)
Есть и те и другие полезные, а есть и вредные. А вот разделять, что есть что и с чем есть, пусть уж решает каждый для себя сам.
;-)
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16498
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:19
#697
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Цитата:
111:
Зато вы еще долго будете помнить меня..

Боже упаси :lol:
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:20
#698
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Цитата:
111:
Ну конечно если не заболеете как Брюс Виллис.. Тьфу тьфу..

А что с ним?
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Don Julio
§ Don Julio
(Пользователи)
Откуда:
Где-то между Талапкером и Парижем
Регистрация:
11.11.21
Сообщений:
1175
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:21
#699
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Цитата:
maxsaf:
Соль надо уменьшать, если давление. От мяса отказаться (холестерин закупоривает сосуды)

Хм!
Вы может ещё придумаете причину о вреде пива на организм!?
:lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:25
#700
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Цитата:
elektron:
что с ним?

У него же голова отказалась все помнить..
От того и фильмы уже лет пять третьесортные, потому что не помнит сценария..
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16498
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 21.05.22 - 00:26
#701
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Цитата:
elektron:
Как и жиры, или алкоголь. Есть и те и другие полезные, а есть и вредные.

Миф о пользе алкоголя развеивали многократно :lol:
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Страница 47 из 47«1...454647
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