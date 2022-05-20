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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 46 из 47«1...44454647»
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Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:48
#676
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Картина..



Эх, когда у нас со своей кухаркой будут египетские ночи..

[Исправлено: 111, 20.05.2022 - 18:48]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:54
#677
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Вот как эта картина смотрится на фоне грушевого и швабры..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24915
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:55
#678
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Цитата:
111:
Эх, когда у нас с кухаркой будут египетские ночи..

А что это такое? Египетские ночи?
Чкм отличаются от КОстанайских?...
:lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:57
#679
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Рудный..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:00
#680
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Цитата:
drakon:
что это такое? Египетские ночи?

О, египетские ночи это волшебные ночи..
Костанайские, волшебные только когда напьешься и забудешься..
Нет ничего нового..
Там то в Египте на две недели и столько всего неизведанного..
Ну кроме арабов конечно..
Арабы там злые и коварные..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24915
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:07
#681
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Цитата:
111:
Арабы там злые и коварные..

Злой араб, точит свой кинжал... :lol: :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:25
#682
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Цитата:
drakon:
Злой араб, точит свой

Они, турки еще, когда там был, чтят себя настоящими правоверными..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:26
#683
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Моя драит, вместе со мной, вторые сутки..

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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:35
#684
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Цитата:
111:
Они, турки еще, когда там был, чтят себя настоящими правоверными..

Не заметил, только неделю, как прилетел. Как всегда рады были встрече, как и в Египте. Шоколаду и чаевым все везде и всегда рады. :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:42
#685
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Цитата:
elektron:
Не заметил, только неделю, как прилетел.

Мы быстро заметили.
На вопрос муслим ты или нет, если скажешь муслим, то им не понять, как ты не молишься по пять раз.
На пирамидах, один казел был..
Объектив схватил и не отпускал.
По трущобам когда ходили, жуть полнейшая и беспредел..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:43
#686
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Турки наглые, славян с дискотанцев выталкивали, когда их песни начинались..
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9382
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:49
#687
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Цитата:
111:
Турки наглые, славян с дискотанцев выталкивали, когда их песни начинались..

Ну не знали тебя ещё наверное? :lol: Меня встречают с распростёртыми объятиями, как турки, так и египтяне. :lol:
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 20:01
#688
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Цитата:
elektron:
Ну не знали тебя ещё наверное? Меня встречают с распростёртыми объятиями,

Они нам говорили, вы такие же как и жадные немцы..
Араб в глаза всегда улыбается..
За глаза это по другому, ненависть..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 23:24
#689
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13025
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 23:26
#690
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Сегодняшний навар..
Мешочки уменьшились, стали сильнее бодяжить или товар стал качественней..
Около 5ти кило..

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Страница 46 из 47«1...44454647»
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