Отправлено: - 19:35

111:

Они, турки еще, когда там был, чтят себя настоящими правоверными..

Цитата:Не заметил, только неделю, как прилетел. Как всегда рады были встрече, как и в Египте. Шоколаду и чаевым все везде и всегда рады.