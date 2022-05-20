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«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
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