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≡ «У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44277
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
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Первые в этом году соревнования по конным видам спорта на ипподроме «Аргамак» в с Заречное пройдут 21 мая. Их цель - популяризация и восстановление костанайской породы лошадей. Этой же теме посвятили брифинг, прошедший сегодня в РСК.
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8513
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:33
#1
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Цитата:
«У нас практически нет лошадей»

Поэтому надо построить в Заречном крытый конный манеж для иппотерапии детей с особенностями развития за 575,7 миллиона тенге.

[Исправлено: yudjin, 20.05.2022 - 22:35]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16495
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:39
#2
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Цитата:
yudjin:
«У нас практически нет лошадей»

Я знаю кто их сьел. :lol:
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yudjin
* yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8513
«У нас практически нет лошадей» - О ситуации на конезаводе «Қазақ Тұлпары» рассказали на брифинге, посвященном открытию скакового сезона, в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 22:46
#3
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Цитата:
maxsaf:
Я знаю кто их сьел.

ярмарка, сумерки, ляжка самки конины...
;-)
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