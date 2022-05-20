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Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
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