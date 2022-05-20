Отправлено: - 19:32

Victor Yang:

В каждом конкретном случае виноват конкретный человек.

Victor Yang:

В 99% случаев это были обученные собаки.

Цитата:Вот человека, виновного и нужно наказывать. А собаке лучше в приюте быть, чем бездомной. И тут нужно поддержать начинателя (и желательно на государственном уровне, может участок выделить соответствующий?), да и собаке второй шанс дать. А тем, кто вот так их бросает, как раз в наказание оплату по содержанию в приюте влупить так не помешало бы. Но если государству это не интересно, то и мирскому народу тоже как правило. Хорошо, что ещё вообще есть такие альтруисты. Иначе эти собаки все оказались бы на улицах городов и посёлков. Потом стерилизацию и кастрацию тоже никто не отменял. Если хозяин, пусть и бывший не сделал этого, то можно было бы прогрессивное обложение ввести для бывших владельцев, с учётом потомства.Может тогда и образумятся некоторые.Цитата:Не совсем точно, есть множество примеров когда собаки спасали своих хозяев (или их детей) от рептилий (от змеи до крокодила), когда собаки почуяв угарный газ будили всю семью и тем самым спасали от неминуемой смерти. Да и много разного, от необученных специально, а просто преданных собак есть хорошего.