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Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
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Я робот(Пользователи)
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- Сообщений:
- 44276
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:30
Цитата:
В любой момент соседний участок может стать "рабочим". Навыпрашивали у сочувствующих людей денег и построили приют в сомнительном месте.
И я уже задавал вопросы, на которые ответа не получил:
Куда деваются отходы жизнедеятельности? Как предусмотрена утилизация умерших животных? Предусмотрена ли охрана? Забор из горбыля легко сломать и тогда вся эта свора окажется на улице, представляя опасность окружающим.
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:36]
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:38]
Елена Пикельная:
сколько от приюта до ближайших рабочих дач.
сколько от приюта до ближайших рабочих дач.
В любой момент соседний участок может стать "рабочим". Навыпрашивали у сочувствующих людей денег и построили приют в сомнительном месте.
И я уже задавал вопросы, на которые ответа не получил:
Куда деваются отходы жизнедеятельности? Как предусмотрена утилизация умерших животных? Предусмотрена ли охрана? Забор из горбыля легко сломать и тогда вся эта свора окажется на улице, представляя опасность окружающим.
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:36]
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:38]
Е
(Журналисты)
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- Сообщений:
- 546
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 18:30
Цитата:
Вот и не рассуждайте о том, чего не знаете и не можете знать. У меня есть (читайте комментарий выше, только можете не отвечать я даже читать не буду)
Vit:
У меня дачи нет там
У меня дачи нет там
Вот и не рассуждайте о том, чего не знаете и не можете знать. У меня есть (читайте комментарий выше, только можете не отвечать я даже читать не буду)
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:51
Цитата:
Елена Пикельная:Ну и не читайте. Можно подумать вы и до собак меня читали. Собаки это зло. И вы меня не переубедите. Я был на похоронах и видел своими глазами как хоронят ребёнка от собаки которую кормили и гладили по головки.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:58
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:00
Цитата:
А скольких людей спасли собаки? Собаки, как и люди, разные бывают. Ненавидеть всех людей из-за Чикатило????
Vit:
из школы возвращалась и собаки её загрызли расскажи..
из школы возвращалась и собаки её загрызли расскажи..
А скольких людей спасли собаки? Собаки, как и люди, разные бывают. Ненавидеть всех людей из-за Чикатило????
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:02
Цитата:
В 99% случаев это были обученные собаки. Мы же говорим про бездомных.
гражданин СССР:
А скольких людей спасли собаки?
А скольких людей спасли собаки?
В 99% случаев это были обученные собаки. Мы же говорим про бездомных.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:03
Цитата:
Собака никогда не предаст
Victor Yang:
Своему хозяину она может быть другом, а чужому - врагом
Своему хозяину она может быть другом, а чужому - врагом
Собака никогда не предаст
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:04
Цитата:
А это уже больше вопрос к людям. А не к собакам.
Victor Yang:
Мы же говорим про бездомных.
Мы же говорим про бездомных.
А это уже больше вопрос к людям. А не к собакам.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:05
Цитата:
А кто их сделал бездомными? Не люди? Бездомные собаки тоже хотят жить
Victor Yang:
Мы же говорим про бездомных.
Мы же говорим про бездомных.
А кто их сделал бездомными? Не люди? Бездомные собаки тоже хотят жить
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:14
Собаки открывают новые горизонты для медицины. Никого не удивляет то, что собачий нюх во много раз превосходит человеческий. Но реальные возможности собак поистине уникальны. Нет, речь идет не об охоте, не о собаках-поводырях, службе спасения или поиске наркотиков, где их заслуги неоспоримы. Недавние исследования дали шокирующие результаты. Так, собаки способны предчувствовать как минимум за 20 минут эпилептический припадок или понижение уровня сахара в крови, определить рак или отличить одежду здоровых детей от детей, страдающих аутизмом. Собаки реально могут помочь людям, страдающим этими недугами и продвинуть медицину и уход за такими больными на новый уровень.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:18
Собаки даже в космос, раньше людей летали.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:19
Цитата:
Цитата:
В каждом конкретном случае виноват конкретный человек. И это совсем не значит что если один человек ее выкинул, то она вполне может кусать остальных людей.
Цитата:
А что значит предательство? Ради другого - не предаст. А вот ПОКАЗАТЬСЯ что есть опасность от одного из членов семьи или от гостя - вполне может.
Да и вообще - я не берусь судить ни о собаках, ни об их хозяевах, бывших или настоящих. Тут вопрос в том что в садоводческом обществе не место ни приюту, ни ферме. Приют нужен, но в другм месте и другом виде и более организованный, со штатными работниками.
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 19:36]
elektron:
А это уже больше вопрос к людям.
А это уже больше вопрос к людям.
Цитата:
гражданин СССР:
А кто их сделал бездомными? Не люди?
А кто их сделал бездомными? Не люди?
В каждом конкретном случае виноват конкретный человек. И это совсем не значит что если один человек ее выкинул, то она вполне может кусать остальных людей.
Цитата:
гражданин СССР:
Собака никогда не предаст
Собака никогда не предаст
А что значит предательство? Ради другого - не предаст. А вот ПОКАЗАТЬСЯ что есть опасность от одного из членов семьи или от гостя - вполне может.
Да и вообще - я не берусь судить ни о собаках, ни об их хозяевах, бывших или настоящих. Тут вопрос в том что в садоводческом обществе не место ни приюту, ни ферме. Приют нужен, но в другм месте и другом виде и более организованный, со штатными работниками.
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 19:36]
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:32
Цитата:
Вот человека, виновного и нужно наказывать. А собаке лучше в приюте быть, чем бездомной. И тут нужно поддержать начинателя (и желательно на государственном уровне, может участок выделить соответствующий?), да и собаке второй шанс дать. А тем, кто вот так их бросает, как раз в наказание оплату по содержанию в приюте влупить так не помешало бы. Но если государству это не интересно, то и мирскому народу тоже как правило. Хорошо, что ещё вообще есть такие альтруисты. Иначе эти собаки все оказались бы на улицах городов и посёлков. Потом стерилизацию и кастрацию тоже никто не отменял. Если хозяин, пусть и бывший не сделал этого, то можно было бы прогрессивное обложение ввести для бывших владельцев, с учётом потомства.
Может тогда и образумятся некоторые. Цитата:
Не совсем точно, есть множество примеров когда собаки спасали своих хозяев (или их детей) от рептилий (от змеи до крокодила), когда собаки почуяв угарный газ будили всю семью и тем самым спасали от неминуемой смерти. Да и много разного, от необученных специально, а просто преданных собак есть хорошего.
Victor Yang:
В каждом конкретном случае виноват конкретный человек.
В каждом конкретном случае виноват конкретный человек.
Вот человека, виновного и нужно наказывать. А собаке лучше в приюте быть, чем бездомной. И тут нужно поддержать начинателя (и желательно на государственном уровне, может участок выделить соответствующий?), да и собаке второй шанс дать. А тем, кто вот так их бросает, как раз в наказание оплату по содержанию в приюте влупить так не помешало бы. Но если государству это не интересно, то и мирскому народу тоже как правило. Хорошо, что ещё вообще есть такие альтруисты. Иначе эти собаки все оказались бы на улицах городов и посёлков. Потом стерилизацию и кастрацию тоже никто не отменял. Если хозяин, пусть и бывший не сделал этого, то можно было бы прогрессивное обложение ввести для бывших владельцев, с учётом потомства.
Может тогда и образумятся некоторые. Цитата:
Victor Yang:
В 99% случаев это были обученные собаки.
В 99% случаев это были обученные собаки.
Не совсем точно, есть множество примеров когда собаки спасали своих хозяев (или их детей) от рептилий (от змеи до крокодила), когда собаки почуяв угарный газ будили всю семью и тем самым спасали от неминуемой смерти. Да и много разного, от необученных специально, а просто преданных собак есть хорошего.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:41
Цитата:
гражданин СССР:Объясните мне какая разница кто их сделал бездомным. Оно уже загрызли ребёнка. Всё. Я вам не Азовсталь что б десять лет следствие понты мутить.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 20:14
Цитата:
Поддержать можно, но есть два нюанса:
1. Приют должен быть в разрешенном месте, с соответствующими согласованиями в гос. органах, а то что получается - собрали с людей туеву хучу денег, но сейчас разрабатываются нормативы, по которым этот приют может оказаться однозначно вне закона, хотя он и сейчас вне закона, но не так явно. Почему бы не предусмотреть всё заранее?
2. В этот приют НЕ ПРИНИМАЮТ собак - им хватает тех что есть и видимо содержаться там только те, которые нравятся хозяйке. Этот ограниченный приют - как слону дробина.
elektron:
Вот человека, виновного и нужно наказывать. А собаке лучше в приюте быть, чем бездомной. И тут нужно поддержать начинателя
Вот человека, виновного и нужно наказывать. А собаке лучше в приюте быть, чем бездомной. И тут нужно поддержать начинателя
Поддержать можно, но есть два нюанса:
1. Приют должен быть в разрешенном месте, с соответствующими согласованиями в гос. органах, а то что получается - собрали с людей туеву хучу денег, но сейчас разрабатываются нормативы, по которым этот приют может оказаться однозначно вне закона, хотя он и сейчас вне закона, но не так явно. Почему бы не предусмотреть всё заранее?
2. В этот приют НЕ ПРИНИМАЮТ собак - им хватает тех что есть и видимо содержаться там только те, которые нравятся хозяйке. Этот ограниченный приют - как слону дробина.
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