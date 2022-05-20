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Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44275
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:30
Цитата:
В любой момент соседний участок может стать "рабочим". Навыпрашивали у сочувствующих людей денег и построили приют в сомнительном месте.
И я уже задавал вопросы, на которые ответа не получил:
Куда деваются отходы жизнедеятельности? Как предусмотрена утилизация умерших животных? Предусмотрена ли охрана? Забор из горбыля легко сломать и тогда вся эта свора окажется на улице, представляя опасность окружающим.
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:36]
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:38]
Елена Пикельная:
сколько от приюта до ближайших рабочих дач.
сколько от приюта до ближайших рабочих дач.
В любой момент соседний участок может стать "рабочим". Навыпрашивали у сочувствующих людей денег и построили приют в сомнительном месте.
И я уже задавал вопросы, на которые ответа не получил:
Куда деваются отходы жизнедеятельности? Как предусмотрена утилизация умерших животных? Предусмотрена ли охрана? Забор из горбыля легко сломать и тогда вся эта свора окажется на улице, представляя опасность окружающим.
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:36]
[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:38]
Е
(Журналисты)
- Регистрация:
- 29.07.14
- Сообщений:
- 546
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 18:30
Цитата:
Вот и не рассуждайте о том, чего не знаете и не можете знать. У меня есть (читайте комментарий выше, только можете не отвечать я даже читать не буду)
Vit:
У меня дачи нет там
У меня дачи нет там
Вот и не рассуждайте о том, чего не знаете и не можете знать. У меня есть (читайте комментарий выше, только можете не отвечать я даже читать не буду)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11088
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:51
Цитата:
Елена Пикельная:Ну и не читайте. Можно подумать вы и до собак меня читали. Собаки это зло. И вы меня не переубедите. Я был на похоронах и видел своими глазами как хоронят ребёнка от собаки которую кормили и гладили по головки.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:58
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:00
Цитата:
А скольких людей спасли собаки? Собаки, как и люди, разные бывают. Ненавидеть всех людей из-за Чикатило????
Vit:
из школы возвращалась и собаки её загрызли расскажи..
из школы возвращалась и собаки её загрызли расскажи..
А скольких людей спасли собаки? Собаки, как и люди, разные бывают. Ненавидеть всех людей из-за Чикатило????
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:02
Цитата:
В 99% случаев это были обученные собаки. Мы же говорим про бездомных.
гражданин СССР:
А скольких людей спасли собаки?
А скольких людей спасли собаки?
В 99% случаев это были обученные собаки. Мы же говорим про бездомных.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:03
Цитата:
Собака никогда не предаст
Victor Yang:
Своему хозяину она может быть другом, а чужому - врагом
Своему хозяину она может быть другом, а чужому - врагом
Собака никогда не предаст
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:04
Цитата:
А это уже больше вопрос к людям. А не к собакам.
Victor Yang:
Мы же говорим про бездомных.
Мы же говорим про бездомных.
А это уже больше вопрос к людям. А не к собакам.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:05
Цитата:
А кто их сделал бездомными? Не люди? Бездомные собаки тоже хотят жить
Victor Yang:
Мы же говорим про бездомных.
Мы же говорим про бездомных.
А кто их сделал бездомными? Не люди? Бездомные собаки тоже хотят жить
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:14
Комментарий проходит проверку.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:18
Комментарий проходит проверку.
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:19
Цитата:
Цитата:
В каждом конкретном случае виноват конкретный человек. И это совсем не значит что если один человек ее выкинул, то она вполне может кусать остальных людей.
Цитата:
А что значит предательство? Ради другого - не предаст. А вот ПОКАЗАТЬСЯ что есть опасность от одного из членов семьи или от гостя - вполне может.
elektron:
А это уже больше вопрос к людям.
А это уже больше вопрос к людям.
Цитата:
гражданин СССР:
А кто их сделал бездомными? Не люди?
А кто их сделал бездомными? Не люди?
В каждом конкретном случае виноват конкретный человек. И это совсем не значит что если один человек ее выкинул, то она вполне может кусать остальных людей.
Цитата:
гражданин СССР:
Собака никогда не предаст
Собака никогда не предаст
А что значит предательство? Ради другого - не предаст. А вот ПОКАЗАТЬСЯ что есть опасность от одного из членов семьи или от гостя - вполне может.
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