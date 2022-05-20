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≡ Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44275
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
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Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15278
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:30
#15
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Цитата:
Елена Пикельная:
сколько от приюта до ближайших рабочих дач.

В любой момент соседний участок может стать "рабочим". Навыпрашивали у сочувствующих людей денег и построили приют в сомнительном месте.
И я уже задавал вопросы, на которые ответа не получил:
Куда деваются отходы жизнедеятельности? Как предусмотрена утилизация умерших животных? Предусмотрена ли охрана? Забор из горбыля легко сломать и тогда вся эта свора окажется на улице, представляя опасность окружающим.

[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:36]

[Исправлено: Victor Yang, 20.05.2022 - 18:38]
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Е
§ Елена Пикельная
(Журналисты)
Регистрация:
29.07.14
Сообщений:
546
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 18:30
#16
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Цитата:
Vit:
У меня дачи нет там

Вот и не рассуждайте о том, чего не знаете и не можете знать. У меня есть (читайте комментарий выше, только можете не отвечать я даже читать не буду)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11088
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:51
#17
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Цитата:
Елена Пикельная:
Ну и не читайте. Можно подумать вы и до собак меня читали. Собаки это зло. И вы меня не переубедите. Я был на похоронах и видел своими глазами как хоронят ребёнка от собаки которую кормили и гладили по головки.
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9376
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 18:58
#18
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1101
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:00
#19
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Цитата:
Vit:
из школы возвращалась и собаки её загрызли расскажи..

А скольких людей спасли собаки? Собаки, как и люди, разные бывают. Ненавидеть всех людей из-за Чикатило????
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15278
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:02
#20
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Цитата:
гражданин СССР:
А скольких людей спасли собаки?

В 99% случаев это были обученные собаки. Мы же говорим про бездомных.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1101
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:03
#21
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Цитата:
Victor Yang:
Своему хозяину она может быть другом, а чужому - врагом

Собака никогда не предаст
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9376
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:04
#22
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Цитата:
Victor Yang:
Мы же говорим про бездомных.

А это уже больше вопрос к людям. А не к собакам.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1101
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:05
#23
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Цитата:
Victor Yang:
Мы же говорим про бездомных.

А кто их сделал бездомными? Не люди? Бездомные собаки тоже хотят жить
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9376
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:14
#24
Комментарий проходит проверку.
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elektron
§ elektron
(Пользователи)
Откуда:
Stuttgart. Deutschland
Регистрация:
10.10.17
Сообщений:
9376
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:18
#25
Комментарий проходит проверку.
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Victor Yang
* Victor Yang
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
08.08.10
Сообщений:
15278
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 19:19
#26
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Цитата:
elektron:
А это уже больше вопрос к людям.

Цитата:
гражданин СССР:
А кто их сделал бездомными? Не люди?

В каждом конкретном случае виноват конкретный человек. И это совсем не значит что если один человек ее выкинул, то она вполне может кусать остальных людей.
Цитата:
гражданин СССР:
Собака никогда не предаст

А что значит предательство? Ради другого - не предаст. А вот ПОКАЗАТЬСЯ что есть опасность от одного из членов семьи или от гостя - вполне может.
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