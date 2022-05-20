Отправлено: - 19:19

elektron:

А это уже больше вопрос к людям.

гражданин СССР:

А кто их сделал бездомными? Не люди?

гражданин СССР:

Собака никогда не предаст

Цитата:Цитата:В каждом конкретном случае виноват конкретный человек. И это совсем не значит что если один человек ее выкинул, то она вполне может кусать остальных людей.Цитата:А что значит предательство? Ради другого - не предаст. А вот ПОКАЗАТЬСЯ что есть опасность от одного из членов семьи или от гостя - вполне может.