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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 46 из 46«1...444546
Ответить Новый топик
Куратор темы: 111
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13015
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:48
#676
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Картина..



Эх, когда у нас со своей кухаркой будут египетские ночи..

[Исправлено: 111, 20.05.2022 - 18:48]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13015
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:54
#677
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Вот как эта картина смотрится на фоне грушевого и швабры..

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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24915
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:55
#678
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Цитата:
111:
Эх, когда у нас с кухаркой будут египетские ночи..

А что это такое? Египетские ночи?
Чкм отличаются от КОстанайских?...
:lol: :oops:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13015
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 18:57
#679
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Рудный..

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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13015
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:00
#680
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Цитата:
drakon:
что это такое? Египетские ночи?

О, египетские ночи это волшебные ночи..
Костанайские, волшебные только когда напьешься и забудешься..
Нет ничего нового..
Там то в Египте на две недели и столько всего неизведанного..
Ну кроме арабов конечно..
Арабы там злые и коварные..
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24915
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:07
#681
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Цитата:
111:
Арабы там злые и коварные..

Злой араб, точит свой кинжал... :lol: :-o
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13015
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:25
#682
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Цитата:
drakon:
Злой араб, точит свой

Они, турки еще, когда там был, чтят себя настоящими правоверными..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13015
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 20.05.22 - 19:26
#683
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Моя драит, вместе со мной, вторые сутки..

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