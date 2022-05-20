Отправлено: - 19:00

drakon:

что это такое? Египетские ночи?

Цитата:О, египетские ночи это волшебные ночи..Костанайские, волшебные только когда напьешься и забудешься..Нет ничего нового..Там то в Египте на две недели и столько всего неизведанного..Ну кроме арабов конечно..Арабы там злые и коварные..