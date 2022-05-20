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≡ Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44274
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
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Основательница фонда “Сердце чистейшей породы" Людмила БЕРЕСТОВА свой участок на окраине СО "Железобетонщик" сделала домом для брошенных, животных. Уже почти 2 месяца приют работает без света.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 16:57
#1
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У меня дачи нет там и очень хорошо. Я б тоже жалобу накатал. Домой себе забирите своих собак.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 17:03
#2
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А хотите проверить какие они хорошие? Выпустите всю стаю на ребёнка рядом идущего. И наблюдайте. Они не тронут только девушку которая позирует, ребёнка загрызут.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8511
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 17:03
#3
Комментарий удален модератором.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 17:18
#4
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Салкеновы дай вам алах и Бог что б вы победили в этой войне . Если надо, создайте счёт на услуги адвоката, будем потихоньку скидывать деньги.

[Исправлено: Vit, 20.05.2022 - 16:19]
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Z
§ ZXC
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.10.18
Сообщений:
158
Re: Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и...
Отправлено: 20.05.22 - 17:21
#5
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Да, не повезло моему Железобетонщику. А я то думал, что в марте напряжение маленькое было в домике у меня на участке. А вот оно что. Там наверно обогреватели всю зиму работают. А провода магистральные тонкие. Нормальные в 90-х воры со столбов срезали. А существующие за счёт дачников удлиняют.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае
Отправлено: 20.05.22 - 17:42
#6
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Ненавижу собак. Они меня тоже. Они походу чувствуют . Лет в 15 я вышел из дома утром рано. Соседская овчарка прогуливалась. И на меня давай бежать. А ведь тогда не было интернетов и как реагировать не кто не учил. Я попёр на неё и она сыканула , рядом зубами об мою ногу пробежала. Сердце моё наверно 500 ударов в ту минуту было
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