Спор из-за света – Конфликт между приютом для животных и председателем садового общества перешел в судебную стадию в Костанае

Отправлено: - 17:42

Ненавижу собак. Они меня тоже. Они походу чувствуют . Лет в 15 я вышел из дома утром рано. Соседская овчарка прогуливалась. И на меня давай бежать. А ведь тогда не было интернетов и как реагировать не кто не учил. Я попёр на неё и она сыканула , рядом зубами об мою ногу пробежала. Сердце моё наверно 500 ударов в ту минуту было