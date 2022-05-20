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≡ В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44274
В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 13:47
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Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Кроме того, впервые с этого года в школах с седьмого класса вводится педагог-профориентатор, который ориентируется на выбор будущей профессии"
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drakon
§ drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24913
Re: В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 13:47
#1
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Ну, наконей то... :lol: ;-)
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8511
Re: В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 14:50
#2
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Цитата:
"Поэтому в новом учебном году с первого класса будет вводиться предмет "трудовое обучение". Проект предусматривает открытие теплиц при школах.

Вот это правильно.. вместо сариного самопознания, хоть будут чему-то толковому и практичному учить. Хотя и сейчас есть труд с 5 класса, но без теплиц.
Помню, у нас на территории 7 школы был приусадебный участок, с грядками, кустами, шикарные клумбы, за которыми смотрела бабаЛюба (биологичка) с учениками...все сеяли и сажали сами, поливали на летних отработках... мне нравилось...
А щас купят привозную рассаду, персонал школы садит, ухаживает, участок травой зарос...
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
Re: В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 14:57
#3
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Цитата:
yudjin:

Этому я и дома научу. Сейчас нужно в школах учить как воровать. А по честному работать мой, твой, ребёнок будет в нищите.
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1230
Re: В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 15:41
#4
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Да снова много шума, а на выходе ноль будет. Они хоть прикидывали стоимость теплиц, содержание их, отопление, подвод коммуникаций и т.д. Шкафчики для всех учеников уже ставили одно время, и где они? Вон даже деньги на секции и кружки закончились. У меня дочь ходит на кружки субсидируемые государством, всё, сказали платите сами. А сколько было шума, пиара, всё пшик.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 16:44
#5
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Цитата:
olegggon: секции и кружки закончились. У меня дочь ходит на кружки субсидируемые государством,
У меня сын ходит на субсидируемые государством футбол. Незнаю че они субсидируют, я плачу всё поездки, на матчь. в Астану,на форму. На такси. Мне не жалко, сыну же. Почему считаю?. Так я в разводе, алименты, сломаный телефон, такси, форма, субсидированый матч в Нур султане . И тд. Всё на шее плохого папы)
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