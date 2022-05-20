Re: В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет

Отправлено: - 15:41

Да снова много шума, а на выходе ноль будет. Они хоть прикидывали стоимость теплиц, содержание их, отопление, подвод коммуникаций и т.д. Шкафчики для всех учеников уже ставили одно время, и где они? Вон даже деньги на секции и кружки закончились. У меня дочь ходит на кружки субсидируемые государством, всё, сказали платите сами. А сколько было шума, пиара, всё пшик.