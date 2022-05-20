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≡ Автомобиль сгорел на трассе Рудный - Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44274
Автомобиль сгорел на трассе Рудный - Костанай
Отправлено: 20.05.22 - 14:28
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Информация о пожаре поступила 19 мая в 14:19, локализация объявлена в 14:33. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать неисправность автомобиля, сообщили сегодня в пресс-службе ГУ «СПиАСР ДЧС Костанайской области».
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13009
Re: Автомобиль сгорел на трассе Рудный - Костанай
Отправлено: 20.05.22 - 14:28
#1
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Жалко, когда ехали, уже эвакуатор забирать приехал..
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11085
Re: Автомобиль сгорел на трассе Рудный - Костанай
Отправлено: 20.05.22 - 14:50
#2
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Крутые грузчики посторались. Некоторые с сигаретой во рту не вынимают и грузят.
Есть правило, перекур там за работой , за машиной! Бычек. Много проблем бывает. Я обычно культурно говорю. ребятки выходим. , а знаю мужиков котрые грузчиков заставляют футболки снимать и вытерать пол даже после плевков.
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