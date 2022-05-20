Re: Автомобиль сгорел на трассе Рудный - Костанай

Отправлено: - 14:50

Крутые грузчики посторались. Некоторые с сигаретой во рту не вынимают и грузят.

Есть правило, перекур там за работой , за машиной! Бычек. Много проблем бывает. Я обычно культурно говорю. ребятки выходим. , а знаю мужиков котрые грузчиков заставляют футболки снимать и вытерать пол даже после плевков.