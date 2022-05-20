Re: Хлебные места, "крыши" и мутные схемы - О чем...

Отправлено: - 13:49

Всё это длилось на протяжении 30 лет!!! И как без смертной казни как в китае Токаев собирается навести порядок? Да тут весь бомонд нужно гнать с теплых мест, только вот ставить некого!!! Еще ни одна яблоня не принесла плодов вишни. Гены вещь упрямая!