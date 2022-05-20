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≡ Хлебные места, "крыши" и мутные схемы - О чем говорил Токаев на встрече с представителями бизнеса
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44272
Хлебные места, "крыши" и мутные схемы - О чем говорил Токаев на встрече с представителями бизнеса
Отправлено: 20.05.22 - 13:49
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Встреча с представителями бизнеса прошла в Акорде вечером 19 мая. Президент РК Касым-Жомарт ТОКАЕВ завил, что продолжит политику формирования прозрачной экономики с честными правилами. И пояснил, что имеет в виду.
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§ Tenkisch
(Пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
141
Re: Хлебные места, "крыши" и мутные схемы - О чем...
Отправлено: 20.05.22 - 13:49
#1
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Всё это длилось на протяжении 30 лет!!! И как без смертной казни как в китае Токаев собирается навести порядок? Да тут весь бомонд нужно гнать с теплых мест, только вот ставить некого!!! Еще ни одна яблоня не принесла плодов вишни. Гены вещь упрямая!
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