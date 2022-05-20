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≡ В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44271
В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 13:47
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Проект предусматривает открытие теплиц при школах. Кроме того, впервые с этого года в школах с седьмого класса вводится педагог-профориентатор, который ориентируется на выбор будущей профессии"
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24913
Re: В школах Казахстана с 1 сентября введут новый предмет
Отправлено: 20.05.22 - 13:47
#1
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Ну, наконей то... :lol: ;-)
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