Отправлено: - 09:40

111:

Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..

А вот без этого у тебя никак нельзя?



Цитата:Никак нельзя. Даже у древних людей были всякие вожди и шаманы. Так что целовать тебе не перецеловать.Но что показательно, так это то, что во все времена власть никогда не передавалась кому-то при живом правителе, за редкими исключениями. А потом придумали игру в демократию и понеслась быстрая смена вождей. На самом деле происходит элементарная аренда власти на небольшой срок. А кто такие арендаторы и что они могут сотворить с арендуемым объектом, надеюсь, всем известно. Получается, что при такой аренде нужен очень хороший присмотр за властью, иначе она начнет забивать гвозди в полированный сервант и скажет, что так и было.В этом случае долгосрочная аренда власти гораздо предпочтительнее, если не учитывать самую высшую форму власти - династическое управление страной. Вот в последнем случае происходит полный отказ от арендаторов и управление переходит к хозяину. Конечно, и тут возможны осечки, но тащить накопленные богатства из семьи это уже последнее дело и тут никакого сравнения с любыми арендаторами быть не может. И потом, человек, который пришел с улицы или из КВН во властители, как он может за короткий срок усвоить всю информацию, выявить узкие места и начать строить планы по их устранению? Да никак. Он просто сидит как нанятый актер, а страной рулят те, кто его туда посадил.Вывод: С точки зрения общественного здоровья целование одной и той же задницы гораздо безопаснее, чем постоянная смена объектов губоприкладывания.