Отправлено: - 00:07

рихард:

а как же подписка о не выезде?

Цитата:Это для тех кто один кошелёк у пенсионерки украл.Для крупноворующих коррупциокантропов местные полисяи с мажилзами толкаться будут чтоб ковровую дорожку первыми раскатать.Мну вот очень интересно, а если эти надувные пародии на депутатов вдруг не проголосовакали единлапно?Она бы прослезилась и осталась?