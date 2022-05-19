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≡ Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы Дощановой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44269
Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы Дощановой
Отправлено: 19.05.22 - 17:17
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- Полномочия депутата Алмы Дощановой прекращаются на основании представления Костанайской областной избирательной комиссией от 5 мая в связи с выездом за пределы Костанайской области, - пояснил секретарь областного маслихата Сайлаубек ЕЩАНОВ.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8509
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 19.05.22 - 17:17
#1
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запахло жареным, бежит.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24912
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 19.05.22 - 17:46
#2
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Цитата:
yudjin:
бежит.

Не читая, статью,
всё - понял... :-o
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
305
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 19.05.22 - 18:08
#3
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а как же подписка о не выезде?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3049
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 19.05.22 - 19:57
#4
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Цитата:
yudjin:
бежит.


Под крыло брата, наверное.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
24912
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 19.05.22 - 20:17
#5
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Цитата:
ACROS:
Под крыло брата, наверное.

А кто, брат? И где он?... :-o
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Серый волк
§ Серый волк
(Пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12248
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 20.05.22 - 00:07
#6
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Цитата:
рихард:
а как же подписка о не выезде?

Это для тех кто один кошелёк у пенсионерки украл.
:lol:
Для крупноворующих коррупциокантропов местные полисяи с мажилзами толкаться будут чтоб ковровую дорожку первыми раскатать. :lol:

Мну вот очень интересно, а если эти надувные пародии на депутатов вдруг не проголосовакали единлапно?
Она бы прослезилась и осталась? :lol: :lol: :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3049
Re: Костанайский облмаслихат прекратил полномочия депутата Алмы...
Отправлено: 20.05.22 - 11:26
#7
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Цитата:
drakon:
А кто,


Раньше, в нашу с вами молодость, эта должность называлась: - первый секретарь Северо-Казахстанского обкома партии.
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