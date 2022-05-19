Рубль может ослабнуть летом, но тенге за ним не последует - экономист
Отправлено: 19.05.22 - 14:36
Рубль продолжает укрепляться с 10 марта после стремительного падения, которое произошло с начала военных действий России в Украине. Как долго будет сохраняться подобная ситуация, учитывая, что курс российской валюты не рыночный? Читать новость
Кроме путина никто и ничего не может знать. Что ему взбредёт в голову-то и будет. Абсолютно не предсказуемый персонаж. Сейчас он всем доказывает как крут рубль,как мы в 15м доказывали как крута тенге. Но финал один и против законов экономики не попрешь. Денюжка кончится и всё.
То рубль спасали, чтобы российские товары не завозили, а теперь доллар удерживают, чтобы бюджет не потерять. Вот так все 30 лет эти горе-экономисты рулят. Покажите хоть одну страну в мире, которая разбогатела за счет обесценивания собственной валюты.
Все эти курсы рубля к доллару и тенге к рублю высосаны из пальца, грязная политика. Цена рубля при этих санкциях 3 тенге в базарный день. Цены в России не падают и плюс давление курса тенге, цены на товар из России становятся аховые. А не закупать у них товары разные не получится,мы сильно повязаны с Россией
Мин фин КЗ. в близжащее время не даст рублю ослабится. уже это проходили) Как только рубль упадёт до нужной планки)) например 2-3. Ваще кайф тогда. Можно будет купить квартиру в центре Москвы. Ведь и так понятно что Россия выкрутися из сегоднешней сложной ситуации, не в первой. И сново рубль подымится. А вот тенге пока ещё не кто не видел как выкручивается из сложной ситуации. ( диванный эксперт)
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