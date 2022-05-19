Отправлено: - 09:54

Охотник:

Цена рубля при этих санкциях 3 тенге в базарный день.



Vit:

Как только рубль упадёт до нужной планки)) например 2-3. Ваще кайф тогда. Можно будет купить квартиру в центре Москвы.

Цитата:Рубль сейчас всем нужен, на мировом рынке спрос на ресурсы и продовольствие, а теперь это только за рубли.Цитата:Абайка95 уже ждал рубль по 3 тенге, а потом когда рубль чуток приспустился, их просто перестали продавать. Так, наверное и остался местный патриот без квартиры в России.