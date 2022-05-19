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≡ Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44269
Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
Отправлено: 19.05.22 - 12:37
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По словам сенатора Ахылбека Куришбаева, госорганы работают методом пожаротушения: их действия направлены не на принятие мер профилактического характера, а только на реагирование на возникшую ситуацию.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Re: Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте...
Отправлено: 19.05.22 - 12:37
#1
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Цитата:
Почему Казахстан достиг рекордных показателей на сегодня по продовольственной инфляции?

Тема ... не раскрыта. Сколько процентов? Цифры где? :-o :-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
Отправлено: 19.05.22 - 12:44
#2
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Цитата:
Надо сказать, что многие семьи сейчас с трудом растягивают свои деньги от зарплаты до зарплаты, тратя все доходы только на питание.

Выходит, 111 кучеряво живет - мяса обьедается, "грушевый" льется рекой, джинсы дырявые покупает, еще и на золото остается. :-o

[Исправлено: Домовенок, 19.05.2022 - 13:02]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13008
Re: Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте...
Отправлено: 19.05.22 - 14:13
#3
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У меня тоже все на продукты уходит..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3049
Re: Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте...
Отправлено: 19.05.22 - 14:43
#4
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Здрасьте, приехали: - 30 лет в Независимости жили и не знали что такое "продовольственная безопасность".

Нет, не так: - 30 лет грабили, грабили; - грабили, грабили и ещё не полностью РАЗГРАБИЛИ- и кто грабил то- те кто должен был служить верой и правдой народу и стране Казахстану, те кто приносил Присягу на верность Родине, те кому народ поверил и доверил руководство. И оказывается во время грабежа забыли про "продовольственную безопасность" народа. Спасибо бывшему министру с/х, что напомнил о жратве.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11077
Re: Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте...
Отправлено: 19.05.22 - 17:51
#5
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Цитата:
111:
У меня тоже все на продукты уходит..

Марик это уже старая мода плакатся богатым что последние деньги на продукты трачу. Прошлый век уже. )
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
13008
Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
Отправлено: 19.05.22 - 21:36
#6
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Цитата:
Vit:
Марик это уже старая мода плакатся богатым

Нас 6 человек и из них 5 мужиков.
Ну зарплата в 300 тысяч, плюс 66 пенсия, ты думаешь это богатство?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
16492
Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
Отправлено: 19.05.22 - 21:55
#7
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Цитата:
111:
Ну зарплата в 300 тысяч, плюс 66 пенсия, ты думаешь это богатство?

Пора раскулачить)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11077
Re: Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте...
Отправлено: 20.05.22 - 09:27
#8
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Цитата:
111:
Ну зарплата в 300 тысяч, плюс 66 пенсия, ты думаешь это богатство?

Ты че тренируешься для налоговой? Что ли :lol:
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2109
Re: Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте...
Отправлено: 20.05.22 - 09:44
#9
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Цитата:
maxsaf:
Пора раскулачить)

Кулаки больше всех прибедняются, потому что подсознательно боятся раскулачивания.
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