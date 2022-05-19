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Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
Многие тратят все доходы на питание – депутат о резком росте цен на продукты в Казахстане
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