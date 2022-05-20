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Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:45
Цитата:
---Вот и Канада теперь вражья
maxsaf:
смотришь вражью Канаду..
смотришь вражью Канаду..
---Вот и Канада теперь вражья
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:48
Цитата:
----Акын однако - что вижу , то и пою
maxsaf:
й только об этом и пел
й только об этом и пел
----Акын однако - что вижу , то и пою
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 02:51
6-3, 3 шайбы канадцы забили в большинстве Всё .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:45
Цитата:
Вам, россиянам
Гога:
---Вот и Канада теперь вражья
---Вот и Канада теперь вражья
Вам, россиянам
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:52
Цитата:
____Мне , нет . Уехал , будь помоложе .
maxsaf:
Вам, россиянам
Вам, россиянам
____Мне , нет . Уехал , будь помоложе .
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:53
Цитата:
В твиттере недоумевают: как Борат умудрился заклепать 3 гола могучей Канаде (дословный перевод)
Гога:
6-3, 3 шайбы канадцы забили в большинстве Всё .
6-3, 3 шайбы канадцы забили в большинстве Всё .
В твиттере недоумевают: как Борат умудрился заклепать 3 гола могучей Канаде (дословный перевод)
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:54
Цитата:
-----------А Казахстан можно смотреть ??
111:
Непатриотично..
Непатриотично..
-----------А Казахстан можно смотреть ??
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:55
Цитата:
Неприятно осознавать, что такая миролюбивая страна может стать кому-то врагом
Гога:
____Мне , нет . Уехал , будь помоложе .
____Мне , нет . Уехал , будь помоложе .
Неприятно осознавать, что такая миролюбивая страна может стать кому-то врагом
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 03:56
Цитата:
Если глаза временами закрывать - то можно весь матч посмотреть
Гога:
-----------А Казахстан можно смотреть ??
-----------А Казахстан можно смотреть ??
Если глаза временами закрывать - то можно весь матч посмотреть
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1095
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 05:27
Цитата:
Марик - серьезный аналитик
111:
А тут пишется серьезная аналитика..
А тут пишется серьезная аналитика..
Марик - серьезный аналитик
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11075
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 08:31
Цитата:
гражданин СССР:В своё время Марик угадал что долар подорожает до 400 . значит серьёзный аналитик. Я вот тоже, аналитик)) предгадыааю что через год все товары подорожают на 50% ) а официальная инфляция будет 8-9%
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2108
Флуд и оффтопик (часть 7)
Отправлено: 20.05.22 - 09:40
Цитата:
Никак нельзя. Даже у древних людей были всякие вожди и шаманы. Так что целовать тебе не перецеловать.
Но что показательно, так это то, что во все времена власть никогда не передавалась кому-то при живом правителе, за редкими исключениями. А потом придумали игру в демократию и понеслась быстрая смена вождей. На самом деле происходит элементарная аренда власти на небольшой срок. А кто такие арендаторы и что они могут сотворить с арендуемым объектом, надеюсь, всем известно. Получается, что при такой аренде нужен очень хороший присмотр за властью, иначе она начнет забивать гвозди в полированный сервант и скажет, что так и было.
В этом случае долгосрочная аренда власти гораздо предпочтительнее, если не учитывать самую высшую форму власти - династическое управление страной. Вот в последнем случае происходит полный отказ от арендаторов и управление переходит к хозяину. Конечно, и тут возможны осечки, но тащить накопленные богатства из семьи это уже последнее дело и тут никакого сравнения с любыми арендаторами быть не может. И потом, человек, который пришел с улицы или из КВН во властители, как он может за короткий срок усвоить всю информацию, выявить узкие места и начать строить планы по их устранению? Да никак. Он просто сидит как нанятый актер, а страной рулят те, кто его туда посадил.
Вывод: С точки зрения общественного здоровья целование одной и той же задницы гораздо безопаснее, чем постоянная смена объектов губоприкладывания.
111:
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
А вот без этого у тебя никак нельзя?
Те бы победили, им целовать, эти победили, Путину целовать..
А вот без этого у тебя никак нельзя?
Никак нельзя. Даже у древних людей были всякие вожди и шаманы. Так что целовать тебе не перецеловать.
Но что показательно, так это то, что во все времена власть никогда не передавалась кому-то при живом правителе, за редкими исключениями. А потом придумали игру в демократию и понеслась быстрая смена вождей. На самом деле происходит элементарная аренда власти на небольшой срок. А кто такие арендаторы и что они могут сотворить с арендуемым объектом, надеюсь, всем известно. Получается, что при такой аренде нужен очень хороший присмотр за властью, иначе она начнет забивать гвозди в полированный сервант и скажет, что так и было.
В этом случае долгосрочная аренда власти гораздо предпочтительнее, если не учитывать самую высшую форму власти - династическое управление страной. Вот в последнем случае происходит полный отказ от арендаторов и управление переходит к хозяину. Конечно, и тут возможны осечки, но тащить накопленные богатства из семьи это уже последнее дело и тут никакого сравнения с любыми арендаторами быть не может. И потом, человек, который пришел с улицы или из КВН во властители, как он может за короткий срок усвоить всю информацию, выявить узкие места и начать строить планы по их устранению? Да никак. Он просто сидит как нанятый актер, а страной рулят те, кто его туда посадил.
Вывод: С точки зрения общественного здоровья целование одной и той же задницы гораздо безопаснее, чем постоянная смена объектов губоприкладывания.
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